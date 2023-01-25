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Війська Росії та Білорусі відпрацьовують дії з висадки десанту - аналітики

25 січня 2023, 14:57
На полігоні Ружанський окупанти РФ і війська Білорусі моделюють практичні дії авіаційного компонента свого регіонального угруповання.
Іл-76, війська РФ
Війська РФ тренуються висаджувати білоруський десант / Колаж Вікіпедія, Міноборони РФ

Окупаційні війська Росії та військові підконтрольної їй Білорусі в рамках спільних навчань відпрацьовують висадку десанту на полігоні Брестський. На полігоні Ружанський вони моделюють практичні дії авіаційного компонента свого регіонального угруповання.

Як повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн, у середу, 25 січня, російські та білоруські війська відпрацьовують висадку десанту. У небі над Брестом і Брестським районом помічений військово-транспортний літак Іл-76 – раніше про його роботу попереджала місцева влада.

Брестський облвиконком вказував, що з цього літака буде проводитися навчальна операція з десантування військових 38-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил Республіки Білорусь. Літак злетить з аеропорту Брест і проводитиме десантування парашутистів на полігон Брестський.

Підкреслюється, що на іншому полігоні – Ружанський – проводиться моделювання практичних дій авіаційного компонента спільного регіонального угруповання окупантів Росії та військ Білорусі.

Загроза нападу Росії з Білорусі

Командувач Об'єднаними силами Збройних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв раніше заявив, що у ЗСУ є всі можливості для своєчасної реакції на загрозу вторгнення окупантів Росії з території Білорусі.

Якщо загроза зросте, українські сили оборони задіють свої резерви на складних напрямках.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше сказали, що ведеться відстеження пересування військ агресора РФ у Білорусі.

Розвідка наразі не фіксує формування там наступального ударного угруповання. Імовірність нападу звідти залишається низькою.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що новий наступ Росії на Україну з Білорусі може бути організовано наприкінці 2023 року. Найближчим часом потенційна атака малоймовірна.

Дивіться відео ТСН - Росія та Білорусь підняли авіацію для проведення військових навчань

Загроза наступу Росії:

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