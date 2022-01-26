"Не підемо на компроміс": НАТО передало Росії свою відповідь на "гарантії безпеки"

Йенс Столтенберг / Reuters

Північноатлантичний Альянс (НАТО) передав Росії свою відповідь по "гарантіям безпеки". Документ був переданий російському послу в Бельгії, де знаходиться штаб-квартира Альянсу.

"НАТО передала свої пропозиції Росії сьогодні вдень, паралельно зі Сполученими Штатами", - заявив офіційний представник НАТО, передає The Guardian.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс передав Росії відповідь на "гарантії".

"НАТО підготувало свою відповідь Росії. Ми зробили це паралельно з США. Ми повинні продовжувати діалог по лінії Москва-Брюссель. Ми готові вислухати питання, які турбують Росію і вести діалог грунтуючись на принципах європейської безпеки", - заявив він.

Столтенберг також назвав питання, які НАТО готове обговорювати з Росією:

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відведення ракет середньої і меншої дальності;

зниження загроз в кіберпросторі;

зниження загроз, що виходять від космічної зброї.

"Я вважаю, що ці питання можуть бути предметом обговорення, яке буде вигідним для всіх нас. Ми ясно дали зрозуміти, що не підемо на компроміс щодо права нації на вибір власного шляху. НАТО поважає рішення країн вступати в альянси чи ні. Такі рішення повинні прийматися в консенсусі і з урахуванням бажання вступної країни", - заявив Столтенберг.

Зазначимо, сьогодні посол США в Росії Джон Салліван привіз до МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо безпеки.

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Гарантії безпеки

Нагадаємо, російське МЗС 17 грудня оприлюднило два документи, які ініціювала Москва і передала на розгляд Штатів – проект договору Росії і США про гарантії безпеки і угода щодо заходів забезпечення безпеки Америки, РФ і Північноатлантичного альянсу. Тепер росіяни чекають переговорів з американцями за даними ініціативам.

У проектах угод йдеться про те, що Росія має намір наполягати на гарантіях щодо відмови від включення України до Північноатлантичного альянсу і нерозширенні Альянсу на схід. Крім того, Москва вимагає, щоб обидві сторони не використовували території третіх країн для нападу один на одного.

Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не мають наміру вести переговори з РФ з питань європейської безпеки без участі держав ЄС та країн-партнерів. Американці не готові йти на поступки в питанні, яке пов'язане з обмеженням суверенних держав права самостійно визначати своє майбутнє.

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