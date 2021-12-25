Пєсков заявив, що у НАТО "немає дедлайнів" для відповіді Путіну щодо "гарантій безпеки"

Пєсков заявив, що у НАТО "немає дедлайнів" для відповіді Кремлю щодо "гарантій безпеки" / Reuters

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація зацікавлена в тому, щоб якомога швидше отримати відповідь від США і НАТО на свої вимоги щодо "гарантій безпеки". За його словами, дедлайну немає.

"Тут не може бути дедлайнів. Ми зацікавлені, щоб це було якомога швидше", - заявив Пєсков, повідомляє ТАСС.

Водночас питання контактів президента РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена не обговорюється. Говорячи про те, чи опрацьовуються зараз заочні контакти лідерів двох країн, Пєсков пояснив, що спочатку потрібно провести переговори щодо гарантій безпеки для Росії з боку НАТО.

"Ми говорили про те, що, схоже, це відбудеться в січні. І ми очікуватимемо конкретних відповідей на поставлені питання", - підкреслив він.

Нагадаємо, російське МЗС 17 грудня оприлюднило два документи, які ініціювала Москва і передала на розгляд Штатів – проєкт договору Росії і США про гарантії безпеки і угоду щодо заходів забезпечення безпеки Америки, РФ і Північноатлантичного альянсу. Тепер росіяни чекають переговорів з американцями за цими ініціативам.

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У проєктах угод йдеться про те, що Росія має намір наполягати на гарантіях щодо відмови від включення України до Північноатлантичного альянсу і нерозширенні Альянсу на схід. Крім того, Москва вимагає, щоб обидві сторони не використовували території третіх країн для нападу одне на одного.

Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не мають наміру вести переговори з РФ з питань європейської безпеки без участі держав ЄС та країн-партнерів. Американці не готові йти на поступки в питанні, яке пов'язане з обмеженням суверенних держав права самостійно визначати своє майбутнє.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України особливо з урахуванням вимог Росії, яка намагається домогтися гарантій того, що Альянс більше не розширюватиметься.

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