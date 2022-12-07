"Не по-людськи": Лавров заскиглив щодо того, як його змушували йти в "гендерно нейтральний туалет"

Керівник МЗС РФ Сергій Лавров не став уточнити, як скінчився інцидент і як він все-таки справив свою фізіологічну потребу

Лавров понив щодо того, як його змушували йти в " гендерно нейтральний туалет / Seth Anderson / Flickr / УНІАН

Керівник Міністерства закордонних справ країни-агресора, РФ, Сергій Лавров, вирішив публічно поскаржитися на те, що йому в Швеції довелося "не по-людськи" ходити в туалет під час саміту Ради глав МЗС ОБСЄ в 2021 році. Про це повідомляється на Youtube-канал підконтрольного Кремлю російського видання КоммерсантЪ.

"Вибачте мене за подробиці, там (у Швеції − Главред) я в перерві засідання запитав, де туалет. Мені показали двері з літерами WC. Я запитав: "А це для дам або для джентльменів?". Мені сказали:"у нас все спільне". Я не повірив, але це, дійсно, було так. Ви не уявляєте, наскільки це не по-людськи, просто не по − людськи", - сказав він.

До слова, Лавров не став уточнити, як скінчився інцидент і як він все-таки справив свою фізіологічну потребу – чи скористався гендерно-нейтральним туалетом, або ще якимось чином.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова, в якій представник Кремля відкрито шантажував Україну продовженням ракетних ударів по цивільних об'єктах. Закликати до миру, направляючи ракети на мирні міста – найвищий ступінь розладу особистості, зазначив Подоляк.

Також Подоляк раніше зазначав, що російські окупанти обстрілюють мирні міста України та б'ють по об'єктах критичної інфраструктури. Вони вже відкрито почали говорити про те, що дійсно просто знущаються над українцями, щоб таким чином посадити Україну за стіл переговорів. Радник голови ОП підкреслив, що Україна закликає світових партнерів не замислюватися про те, чи потрібні переговори з РФ.

А Сергій Лавров пізніше зробив черговий словесний кульбіт і заявив - мовляв, нібито Москва ніколи не виходила на офіційний Київ з пропозицією про мирні переговори, але при цьому нібито завжди готова вислухати іншу сторону.

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