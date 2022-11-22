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"Щоб не був осередок "русского мира": СБУ нагрянула з обшуками у Києво-Печерську Лавру

22 листопада 2022, 11:24

У відомстві наголосили, що перевірка відбувається у межах чинного законодавства і за безпосередньої участі представників церкви.

Обыски в Киево-Печерской Лавре
СБУ провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі/ СБУ

Працівники Служби безпеки України спільно з поліцією і Нацгвардією у вівторок, 22 листопада, проводять обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.

У СБУ пояснили причину свого візиту у Лавру протидією підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Про це йдеться на сайті відомства.

"Зокрема, враховуючи збройну агресію рф, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян", – зазначають у Службі безпеки.

У відомстві кажуть, що хочуть не допустити використання Лаври як осередку "русского мира".

Під час обшуків перевіряється, чи не використовуються приміщення Лаври для того, щоб переховувати там диверсійно-розвідувальні групи чи іноземних громадян або зберігати зброю.

Як пояснили у відомстві, правоохоронці оглядають території і приміщення, щоб подивитися, чи немає там заборонених до обігу предметів. Також осіб на території Лаври перевіряють на предмет того, чи не мають вони причетності до підривної діяльності проти України.

Усі заходи проходять за безпосередньої участі представників церкви і в межах чинного законодавства, наголосили в СБУ.

"Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", – йдеться у повідомленні відомства.

  • СБУ провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі
    СБУ провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі СБУ
  • СБУ провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі
    СБУ провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі СБУ
  • СБУ провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі
    СБУ провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі СБУ
  • СБУ провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі
    СБУ провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі СБУ
  • СБУ провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі
    СБУ провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі СБУ
  • СБУ провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі
    СБУ провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі СБУ

Також СБУ провела обшуки на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП на Рівненщині.

Раніше повідомлялося, що навіть після майже дев’яти місяців повномасштабної війни РФ проти України у Києво-Печерській лаврі УПЦ МП продовжують молитися за Росію. Нещодавно у стінах одного з храмів Лаври відвідувачі почули, як хор співав пісню про "пробудження Росії" і "матушку Русь".

Також раніше у Києво-Печерській Лаврі напали на журналістів за запитання про війну. Знімальна група потрапила під роздачу помічників настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла. Священник не захотів відповідати на запитання про повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Читайте також:

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