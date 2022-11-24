'Не вистачає інтелекту': у Зеленського уїдливо висміяли ракетний шантаж Кремля

Михайло Подоляк прокоментував шантаж РФ / УНІАН, Офіс президента України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву прессекретар російського президента Дмитра Пєскова, в якій представник Кремля відкрито шантажував Україну продовженням ракетних ударів по цивільних об'єктах.

Закликати до миру, направляючи ракети на мирні міста - найвищий ступінь розладу особистості. Про це радник глави ОП написав у себе в Twitter.

Він також нагадав, що РФ відповідальна за розв'язування війни та підкреслив, що не помітити цей причинно-наслідковий зв'язок може лише людина, обділена інтелектом.

"Закликати до миру, направляючи ракети на мирні міста, – найвищий ступінь розладу особистості. Нагадаю Пєскову: це РФ вторглася в Україну і може зупинити війну хоч зараз. Треба не запускати ракети/вивести війська. Чи не вистачає інтелекту для встановлення причинно-наслідкових зв’язків?",- додав Подоляк.

Шантаж Кремля

Раніше прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков на тлі масованих ракетних ударів почав шантажувати Україну і заявив, що "керівництво України має всі можливості вивести ситуацію в нормальне русло, врегулювати ситуацію, виконати вимоги російської сторони і припинити всі можливі страждання місцевого населення".

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло - і водопостачання.

Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці. Над містом піднімається дим.

Пізніше стало відомо про те, що в результаті масованого ракетного удару РФ в Києві три людини загинули і шість постраждали.

Крім того, в середу, 23 листопада, через масовані Російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

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