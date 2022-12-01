Перевзувся в повітрі: Лавров помарив про те, що РФ ніколи не просила Україну про переговори

Володимир Путін і Сергій Лавров / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Керівник МЗС країни-агресора, Росії, Сергій Лавров здійснив черговий словесний кульбіт і заявив - мовляв, нібито Москва ніколи не виходила на офіційний Київ з пропозицією про мирні переговори, але при цьому нібито завжди готова вислухати іншу сторону. Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РІА Новості".

"І коли нас звинувачують, що ми постійно просимо про якісь переговори, щоб виграти час для, так би мовити, того, щоб зібрати сили додаткові для проведення спеціальної військової операції, ну, це і смішно, і неприємно тому, що люди брешуть, брешуть відверто. Ніколи ні про які переговори ми не просили, але завжди говорили, що, якщо хтось має інтерес до переговорного рішення, ми готові вислухати", - сказав він.

Але на цьому Лавров не зупинився і в припадку натхнення навіть заявив про те, що представники моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі "коригувала удари".

"Розкрилися факти участі нібито нейтральних спостерігачів ОБСЄ в коригуванні вогню по позиціях "ЛНР" і "ДНР"", — сказав він.

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, в якій представник Кремля відкрито шантажував Україну продовженням ракетних ударів по цивільних об'єктах. Закликати до миру, направляючи ракети на мирні міста – найвищий ступінь розладу особистості, зазначив Подоляк.

Також Подоляк раніше зазначав, що російські окупанти обстрілюють мирні міста України та б'ють по об'єктах критичної інфраструктури. Вони вже відкрито почали говорити про те, що дійсно просто знущаються над українцями, щоб таким чином посадити Україну за стіл переговорів. Радник голови ОП підкреслив, що Україна закликає світових партнерів не замислюватися про те, чи потрібні переговори з РФ.

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