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Лавров вперше зізнався, чому Росія "пішла війною" на Україну

1 грудня 2022, 19:24

Лавров також публічно підтвердив, що російські війська бомблять місто Херсон після його звільнення з окупації 11 листопада.

Сергій Лавров
Сергій Лавров / Фото Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вперше заявив, що Росія влаштувала війну в Україні, знехтувавши пропагандистським терміном "спеціальна військова операція".

Під час прес-конференції 1 грудня, відео якої виклала в Telegram російська пропагандистка Ольга Скабєєва, Лавров заявив, що Росія "пішла війною на Україну", але все це "не просто так" сталося.

"З Україною... ми ж не просто ось так встали, нам не сподобався Зеленський, тому що він перестав грати в КВК і перестав свій театр утримувати, "Квартал 95", і пішли ми війною на Україну. Це ж не просто так все, ми ж попереджали довгі, довгі, довгі роки", - заявив глава російського МЗС.

Ініціативи, поступки і посередництво в питанні мирних переговорів Лавров відмовився коментувати, заявивши, що Росія "хоче зрозуміти, хто що хоче запропонувати".

Лавров публічно підтвердив, що російські війська бомблять місто Херсон після його звільнення з окупації 11 листопада.

Пізніше Лавров і зовсім порівняв Херсон і Сталінград, коли його запитали, навіщо російська армія обстрілює інфраструктуру в місті:

"У нас і місто Сталінград було нашою територією. І ми там німців били і так били, що вони звідти втекли", - заявив Лавров, натякнувши, що вважає український Херсон "своєю територією".

Сергій Лавров

Небезпека нового ракетного удару РФ

З 10 жовтня російські окупанти масовано обстрілюють Україну ракетами, намагаючись знищити нашу енергетичну інфраструктуру, щоб залишити українців без тепла і електрики.

23 листопада Росія випустила по Україні 70 ракет, з яких 51 вдалося збити. Росіяни пошкодили нашу енергетичну інфраструктуру і вбили цивільних жителів у Києві та Вишгороді.

27 листопада президент України Володимир Зеленський попередив, що російські війська готують нову хвилю ударів.

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що російські окупанти планують завдати новий масований ракетний удар по території України. Він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

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війна в Україні Сергій Лавров війна Росії та України
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