"Не подобається - їдь назад": у Росії обдурили переселенців з ОРДЛО, які поїхали туди від війни

В СБУ додали, що реальність, в яку потрапили переселенці з тимчасово окупованих територій, не має нічого спільного з картинкою в пропагандистських ЗМІ.
Росіяни в черговому раз обдурили жителів "ОРДЛО", які виїхали туди, тікаючи від війни. Про це стає зрозуміло з нових телефонних розмов російських окупантів, які вдалося перехопити СБУ.
"Баба з Донецька висловлювала, що їм обіцяли одне житло, а дали інше, обіцяли по одному годувати, а годують по-іншому", — заявила мешканка Краснодарського краю РФ своєму чоловікові-окупанту.
І агресор, і його дружина, не стримують свого гніву
"Не подобається, їдь назад, тебе сюди ніхто не кликав і ніхто тут не тримає!",- каже жінка.
В СБУ додали, що реальність, в яку потрапили переселенці з тимчасово окупованих територій, не має нічого спільного з пропагандистськими сюжетами про допомогу "жителям Донбасу", які виходять в російських ЗМІ.
читайте такожЛітри горілки та звернення до шаманів за допомогою: СБУ виклала свіже перехоплення розмови окупанта
Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.
Про це у своєму відеозверненні заявив офіційний спікер української спецслужби Артем Діхтяренко.
"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.
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