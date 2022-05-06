"Не подобається - їдь назад": у Росії обдурили переселенців з ОРДЛО, які поїхали туди від війни

У Росії обдурили переселенців з ОРДЛО, які втекли туди від війни / соцмережі

Росіяни в черговому раз обдурили жителів "ОРДЛО", які виїхали туди, тікаючи від війни. Про це стає зрозуміло з нових телефонних розмов російських окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

"Баба з Донецька висловлювала, що їм обіцяли одне житло, а дали інше, обіцяли по одному годувати, а годують по-іншому", — заявила мешканка Краснодарського краю РФ своєму чоловікові-окупанту.

І агресор, і його дружина, не стримують свого гніву

"Не подобається, їдь назад, тебе сюди ніхто не кликав і ніхто тут не тримає!",- каже жінка.

В СБУ додали, що реальність, в яку потрапили переселенці з тимчасово окупованих територій, не має нічого спільного з пропагандистськими сюжетами про допомогу "жителям Донбасу", які виходять в російських ЗМІ.

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Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

Про це у своєму відеозверненні заявив офіційний спікер української спецслужби Артем Діхтяренко.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.

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