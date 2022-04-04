СБУ з'ясувала причину "відведення" російських військ: перехоплено нову розмову орків

СБУ з'ясувала причину відступу військ РФ / УНІАН

Російські окупанти розкрили причину свого "відведення військ". Зокрема, вони бояться відсічі ЗСУ, які почали переходити в контрнаступ і звільняти населені пункти, пише пресслужба СБУ.

Один з окупантів у телефонній розмові зі своєю дружиною розповів, що вони пішли, бо боялися контрнаступу ЗСУ.

"Піз*и ми тут відхоплюємо і все, с'еб*ваемся, бл*дь. Відступаємо. Ми сьогодні пішли, перша група. Завтра залишки с'еб*ваются. Тому що сьогодні або завтра там наступ буде. Або післязавтра", - розповідає загарбник.

Також дружина розгублено запитала, а як же всі російські новини про переможну ходу "визволителів".

"Все п*добольство". Тому що навіщо тобі говорить правду, якщо ти переживати будеш", - відповів він.

В СБУ додали, що враховуючи те, що дружин окупантів більше цікавить розмір компенсації, яку вони отримають у разі поранення або загибелі чоловіків, такий розвиток подій їм тільки на руку.

Геноцид у Бучі

Після звільнення Київської області стало відомо про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців в окупованих населених пунктах.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Окупанти також катували і вбивали українських дітей.

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