"Путін - кінчена людина": російські військові почали божеволіти в Україні - СБУ

Окупанти починають усвідомлювати результати виконання злочинних наказів командування.
Багато російських солдатів на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти на "велику землю" колони вантажівок з трупами. Але й те, що Україну не вдалося швидко захопити їх теж злить.
Серед російських окупантів зростає невдоволення вищим командуванням РФ і назрівають бунти, повідомляє СБУ.
Загарбник, який знаходиться під Києвом, вже не приховує свого роздратування: "не те, що себе шкода. Пацанів шкода і їх батьків, коли ти кожен день бачиш Урали з 200-ми. Кожен день по 30 Уралів їде звідси і всім пох*й".
На перехоплених розмовах СБУ він каже, що злий на Путіна, який обіцяв їм Тріумфальну ходу, а втягнув у затяжну війну, де їм не перемогти.
"Вже більше місяця ми тут їб*мся..., а вони взяти її (Україну) не можуть. Путина... кінчений чоловік. Тут вже мільйони людей загинули", - скаржиться окупант.
Нагадаємо, взятий у полон поблизу Горлівки окупант Андрій Рязанцев, якого українці в Мережі прозвали "Чмоня", став новим, і вельми популярним, інтернет-мемом.
Також ми повідомляли, що під час допиту полонений російський окупант розповів, що після вторгнення в нашу країну їх командир наказав готувати мішки для своїх же трупів.
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