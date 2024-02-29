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"Не ми почали цю війну": Путін зробив цинічну заяву про Україну

Дмитро Відоменко
29 лютого 2024, 11:33оновлено 29 лютого, 12:07
У четвер, 29 лютого, кремлівський диктатор Володимир Путін виступив з посланням до Федеральних Зборів - і рясно видав в ефір пропагандистські тези.
Путін, Послання до Федеральних Зборів
Путін, Послання до Федеральних Зборів / колаж Главред, скріншоти з відео

У четвер, 29 лютого, російський диктатор Володимир Путін виступив з посланням до Федеральних зборів.

У своїй промові він цілком очікувано відразу заговорив про війну, яку РФ розв'язала проти України. По-перше, він збрехав, що нібито не Росія почала війну на Донбасі. По-друге, він заявив, що нібито Заходу потрібно "зробити з Росією те, що вони зробили з Україною".

Далі він сказав - що, мовляв, Москва готова до переговорів щодо стратегічної стабільності з Вашингтоном. Але тут же вивернувся - нібито нічого не вийде, переговори навряд чи можливі - "поки США планують завдати нам стратегічної поразки".

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Потім диктатор розповів, як пишається 10-річчям "російської весни" і анексією РФ українського Криму.

"Наша Батьківщина відстоює суверенітет і безпеку, "СВО" підтримала абсолютна більшість наших громадян. Не ми почали цю війну на Донбасі. Але, як уже не раз казав, Ми зробимо все, щоб її закінчити, викорінити нацизм. Вирішити всі завдання СВО. Захищати суверенітет і безпеку наших громадян. У цьому випадку ми маємо справу з державою, чиї правлячі кола здійснюють проти нас відкриті ворожі дії. Ну і що? Вони цілком серйозно мають намір обговорювати з нами питання стратегічної стабільності? Захід намагається залучити нас до гонки озброєнь. Тим самим повторити трюк 1980-х років", – не моргнувши оком, сказавши Путін.

До слова, незадовго до того кремлівський глашатай Дмитро Пєсков зазначав, що в посланні будуть відображені ідеї громадськості, які диктатору громадяни висловлювали під час його поїздок по регіонах. Більш того, як каже чиновник, звернення Путіна до Федеральних зборів багато в чому можна вважати передвиборчою програмою.

Хто такий Дмитро Пєсков?

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше Володимир Путін цинічно назвав війну в Україні "громадянською" і згадав про "братні народи". Російський диктатор в черговий раз повторив наратив про "братні народи" і заявив, що зараз в Україні йде "громадянська війна".

ЗМІ повідомили про проліт ударних дронів над резиденцією Путіна. Українські сили оборони постійно працюють над поліпшенням технічних можливостей дронів, що дозволяє їм долітати вглиб Росії.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк раніше зробив заяву про те, що ситуація всередині Росії загострюється. Згідно з прогнозом Подоляка, країну-агресора РФ вже в найближчі місяці чекає серйозне внутрішнє протистояння.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що розпад Росії вже почався. На думку чиновника, тепер потрібно не допустити поширення ядерної зброї. Крім того, як вважає Данілов, в РФ є люди, які готові до повалення Путіна.

Колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир в'ятрович сказав, що ймовірність розпаду Росії дійсно стала високою. Українці показали поневоленим РФ народам, що російську державу можна побороти.

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