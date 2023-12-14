Путін цинічно назвав війну в Україні 'громадянською' та згадав про 'братні народи'

Російський диктатор Володимир Путін вкотре повторив наратив про "братні народи" і заявив, що зараз в Україні йде "громадська війна".
"Проблема у тому, що я завжди казав і не дивлячись на усю трагедію, яка відбувається. Все-таки в своїй основі росіяни та українці - єдиний народ, і те що зараз відбувається - це велика трагедія, подібна на "громадянську війну" між братами. Коли брати виявилися по різні сторони", - заявив цинічно диктатор під час масштабної конференції.
Заяви Путіна про війну в Україну
Путін назвав умову миру і натякнув, яке місто в Україні хоче захопити. 14 грудня, російський диктатор Володимир Путін проводить велику пресконференцію, де не зміг обійтися без того, щоб звинуватити у війні не самого себе і свою країну, а Захід і Україну.
Нагадаємо, що Путін вибухнув дикою пропагандою про велику кількість армії РФ та втрати ЗСУ. Директор агресора Росії Володимир Путін заявив, що зібрав ще 486 тисяч осіб у свої війська і відправив їх як окупантів воювати проти України.
Путін ненароком похвалив українських військових. Російський диктатор проговорився щодо становища окупантів на фронті. Зокрема, у коментарі кремлівський глава поскаржився на роботу українських безпілотників.
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