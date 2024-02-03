США атакували об’єкти в Іраку та Сирії: Байден розкрив деталі

Минулої неділі троє американських солдатів були вбиті в Йорданії безпілотником.

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США атакували Ірак та Сирію / колаж: Главред, фото: Білий дім, pexels

Президент США Джо Байден повідомив, що минулої неділі троє американських солдатів були вбиті в Йорданії безпілотником, запущеним групами бойовиків за підтримки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

"Раніше сьогодні я був присутній на гідному поверненні цих відважних американців на авіабазі Дувр, і я розмовляв з кожною з їхніх родин. Сьогодні вдень за моєю вказівкою збройні сили США завдали ударів по об’єктах в Іраку та Сирії, які КВІР та пов’язані з ним ополченці використовують для нападу на сили США. Наша відповідь почалася сьогодні. Це триватиме у часи та місцях, які ми виберемо", - зазначив Байден на сайті Білого дому.

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Нагадаємо, що США розмістять ядерну зброю у свого найпотужнішого союзника. Сполучені Штати забрали ядерні боєголовки з Британії 15 років тому, проте у зв'язку з повномасштабним нападом Росії на Україну змінюють своє рішення.

Джо Байден готується прийняти непопулярне рішення щодо громадянської війни в США. За словами аналітика, ситуація в США може значно погііршитись і перерости до радикальних дій з боку представників та прихильників республіканської партії.

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