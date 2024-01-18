Вразили ціль: ЗМІ повідомили про проліт ударних дронів над резиденцією Путіна

За повідомленням ЗМІ, українські безпілотники змогли пролетіти через добре захищену російською ППО зону, в якій знаходиться резиденція Путіна.

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Дрон пролетів над резиденцією Путіна на Валдаї / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, WB GRUP, ФБК

В ході атаки безпілотників по нафтобазі в Ленінградській області РФ, дрони пролетіли над резиденцією російського президента Володимира Путіна на Валдаї. Про це повідомляє видання OBOZ.UA з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними ЗМІ, ця резиденція, як і весь зазначений регіон, має високий ступінь захисту російськими силами ППО.

"Українські сили оборони постійно працюють над покращенням технічних можливостей дронів, що дозволяє їм долітати вглибину Росії," - зазначають джерела в ГУР. відео дня

Також, за даними інсайдерів, українські фахівці постійно розробляють нетрадиційні методи для виявлення слабких місць у російських оборонних системах.

Операція ГУР в Ленінградській області

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило спецоперацію в ніч на 18 січня, під час якої за допомогою безпілотників була атакована нафтобаза в Ленінградській області Російської Федерації. Є підтвердження влучання по цілях.

"Тепер військові об'єкти Петербурга та Ленінградської області перебувають у зоні досяжності українських сил", - підкреслили джерела.

Російські Telegram-канали повідомили, що мова йде про удар по АТ "Петербурзький нафтоналивний термінал" у Санкт-Петербурзі. За їхніми даними, це був "безпілотник Збройних сил України" з розмахом крил 6 метрів і поршневим двигуном, який "ніс на собі 3 кг вибухівки".

Вибухи в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 18 січня в місті Подольськ Московської області Російської Федерації сталися вибухи. Окупанти стверджували, що вони нібито змогли збити безпілотний літальний апарат, який летів у напрямку російської столиці.

У ніч на 10 січня два безпілотники (БПЛА) впали на території військового аеродрому "Енгельс 2" у Саратовській області Російської Федерації. Цей аеродром використовується як база для стратегічних бомбардувальників РФ.

Також раніше повідомлялося, що українські сили вдарили по військовим об'єктам РФ у Бєлгороді.

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