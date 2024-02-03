УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Російська армія потужно наступає: у ЗСУ зробили важливу заяву

Юлія Закрепа
3 лютого 2024, 13:40
Окупаційну армію не можна недооцінювати, адже вороже військо залишається досить потужним, вважає Євлаш.
Російська армія потужно наступає: у ЗСУ зробили важливу заяву
РФ наступає на фронті / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 128 окрема гірно-штурмова Закарпатська бригада

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що наступ армії країни-агресорки Росії на фронті не може тривати вічно. Зараз загарбникам не вистачає сил та засобів, щоб просуватися далі на лінії зіткнення.

"Противник не відмовиться вести бойові дії навіть цієї весни, оскільки продовжується формування і підрозділів, і підготовка резервів. Однак з того, що сказав Кирило Буданов, що наступ РФ вичерпається на початку весни 2024-го, звичайно, наступ не може тривати вічно", - заявив він в ефірі телемарофону "Єдині новини".

Втім, окупаційну армію не можна недооцінювати, адже вороже військо залишається досить потужним. За словами Євлаша, "можемо певним чином ним глузувати, але недооцінювати не варто".

відео дня

"Все ж таки це залишається одна з потужних армій світу, яка має на озброєння потужні БПЛА в досить великій кількості, РЕБ, великі запаси техніки, яка зберігається ще на далекому сході Росії", - наголосив представник ЗСУ.

Євлаш зауважує, що для проведення наступальних дій потрібно залучити велику кількість особового складу, техніки, ресурсів та грошей.

"Наразі те, що росіяни зібрали тут, не вистачає, щоб просуватися далі. Ми зараз використовуємо нашу технічну перевагу, нашу інноваційність та нестандартний підхід до ведення бойових дій", - додав Євлаш.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що Сергій Хлань повідомив, що росіяни величезним штурмом пішли на Кринки. ЗСУ продовжують тримати плацдарм на лівому березі Дніпра. Окупанти щодня атакують Кринки, щодня ворог здійснює велику кількість спроб атак на лівому березі.

Полковник НГУ Сергій Сідорін розкрив деталі "гарячих" боїв під Бахмутом. Незважаючи на неправдиві заяви російських пропагандистів про захоплення Богданівки, Сили оборони утримують контроль над половиною цього населеного пункту.

У ЗСУ розповіли про потужний удар по головній авіабазі РФ у Криму. Юрій Ігнат повідомив, що внаслідок атаки на передодні були уражені певні об'єкти на півострові - на аеродромі "Бельбек". Окупанти використовують близько п'яти летовищ в окупованому Криму.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

"Ракети у нас будуть": у Раді анонсували передачу Україні далекобійних Taurus

"Ракети у нас будуть": у Раді анонсували передачу Україні далекобійних Taurus

14:59 Україна
Росіяни націлились на стратегічне місто: в ЗСУ розповіли про бої на сході

Росіяни націлились на стратегічне місто: в ЗСУ розповіли про бої на сході

14:58 Україна
Дуда виправдався за свою невдалу заяву про "неповернення" Криму Україні

Дуда виправдався за свою невдалу заяву про "неповернення" Криму Україні

14:24 Світ
Всі головні новини

Останні новини

14:58

Росіяни націлились на стратегічне місто: в ЗСУ розповіли про бої на сході

14:45

"Путін буде ліквідований": історик розповів про плани російської еліти

14:36

Церковне свято 4 лютого: не розповідайте про свої сни

14:24

Дуда виправдався за свою невдалу заяву про "неповернення" Криму Україні

14:15

Величезні втрати: в ЗСУ розповіли про бої на лівому березі Дніпра

Гороскоп на лютий-2024: на Стрільця чекають подвиги й успіх, на Рака – підступи недоброзичливцівГороскоп на лютий-2024: на Стрільця чекають подвиги й успіх, на Рака – підступи недоброзичливців
13:40

Російська армія потужно наступає: у ЗСУ зробили важливу заяву

13:36

Джамала чекає на третю дитину

13:29

"Це особливе місце": Дуда засумнівався в деокупації КримуВідео

13:25

Ситуація на Куп'янському напрямку: Сирський повідомив про важливе рішення

Реклама
13:21

Вона живе з котом: рецензія на фільм "Аргайл"Відео

12:59

Завод Лукойл у Волгограді атакували безпілотники СБУ - ЗМІ

12:46

Удари по кораблях РФ: Україна знищила п'яту частину Чорноморського флоту - ЗМІ

12:23

США атакували об’єкти в Іраку та Сирії: Байден розкрив деталі

12:17

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2024 буде доступний на Київстар ТБ

12:10

Вважалися найпотужнішими: Канада може передати Україні десятки тисяч ракет - CBC News

12:06

Ситуація складна: екскомандир "Айдару" назвав причини виводу військ з Авдіївки

12:04

"Росія готує великий наступ": Жданов розповів про небезпечні етапи війни

12:04

Скандинавський трюк із ковдрою, після якого сон стане як у немовляти

11:52

НВО розірвала контракт з актором, який підтримав російських окупантів

11:34

"Свіжий аромат": експерт розкрив, яка рослина поглинає усі неприємні запахи в домі

Реклама
11:18

У РФ вдова окупанта написала донос на 67-річного лікаря-терапевта за "підтримку України"Відео

11:10

Китайський гороскоп на 4 лютого: Кролик - відпочиньте, Змія - слідкуйте за гаманцем

10:56

Помер голлівудський актор, який зіграв у "Роккі"

10:54

Лише геній знайде ключ у лісі за 7 секунд: надзвичайна оптична ілюзія

10:28

У Кремлі змінили риторику про "досягнення" РФ у війні: в ISW розкрили деталі

10:00

У WP розповіли, чому Зеленський зволікає з відставкою Залужного

09:58

Якщо пюре набридло: новий рецепт картоплі по-українськи до столу

09:52

Досить вже про "радянську армію", я вас молюПогляд

09:14

ЗСУ важко тримати оборону через нестачу зброї: в ISW розповіли про наступ РФ

09:05

У Кривому Розі - аварійні відключення світла, можливі перебої зі зв'язком через атаку дронів

08:35

"Брати участь" чи "приймати участь": мовознавець пояснив, який вислів правильнийВідео

08:33

У РФ горів один із найбільших НПЗ у країні: росЗМІ пишуть про атаку дронівВідео

07:47

Нічна атака дронів РФ: без світла і тепла залишилися десятки тисяч людей на Криворіжжі

06:50

НеоНЕП закінчується, Путін іде по стопах СталінаПогляд

05:30

Країну накриє нова магнітна буря: штормитиме щонайменше три дні

04:35

5 хвилин, щоб забути про набряки: ліфтинг-масаж обличчя, який можна зробити самостійноВідео

03:45

Ситуація в США може стати критичною: експерт попередив про нову хвилю протестів

03:16

СБУ викотила акторові та запеклому путіністу Дмитру Певцову підозру відразу за 3 статтями

02:48

Будь-який стартап "вистрілить", а гроші потечуть рікою: фінансовий гороскоп на лютий 2024Відео

02:14

Як відбілити прозорий чохол для телефону: більше ніколи не пожовтіє

Реклама
01:30

Стріляють далі й точніше: у Раді здивували анонсом поставок нових систем для ЗСУВідео

01:00

Чому людина смикається коли спить: лікар пояснив це дивне явище

02 лютого, п'ятниця
23:49

Росія атакувала Полтавщину: в області прогриміли вибухи, є влучання

23:12

Скільки вартуватиме Україні мобілізація у 2024 році: у ВР назвали шокуючу суму

22:28

Не дайте себе обдурити: 6 способів перевірити справжність золота

22:16

Знущалися і погрожували смертю: українські діти розповіли про жахи в полоні РФ

22:07

Нова пасія Нвчалджіоглу показала листування з хейтером і натякнула на колишню дружину чоловіка

21:33

"Наше терпіння урвалося": польські фермери відновлять блокаду кордону з Україною

21:21

"Збивають усе": Зеленський повідомив, що в Україну прибули нові системи ППО

21:16

Простіше не буває: як із легкістю зняти кришку унітазу, докладна інструкція

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти