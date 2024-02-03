Російська армія потужно наступає: у ЗСУ зробили важливу заяву

Окупаційну армію не можна недооцінювати, адже вороже військо залишається досить потужним, вважає Євлаш.

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РФ наступає на фронті / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 128 окрема гірно-штурмова Закарпатська бригада

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що наступ армії країни-агресорки Росії на фронті не може тривати вічно. Зараз загарбникам не вистачає сил та засобів, щоб просуватися далі на лінії зіткнення.

"Противник не відмовиться вести бойові дії навіть цієї весни, оскільки продовжується формування і підрозділів, і підготовка резервів. Однак з того, що сказав Кирило Буданов, що наступ РФ вичерпається на початку весни 2024-го, звичайно, наступ не може тривати вічно", - заявив він в ефірі телемарофону "Єдині новини".

Втім, окупаційну армію не можна недооцінювати, адже вороже військо залишається досить потужним. За словами Євлаша, "можемо певним чином ним глузувати, але недооцінювати не варто".

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"Все ж таки це залишається одна з потужних армій світу, яка має на озброєння потужні БПЛА в досить великій кількості, РЕБ, великі запаси техніки, яка зберігається ще на далекому сході Росії", - наголосив представник ЗСУ.

Євлаш зауважує, що для проведення наступальних дій потрібно залучити велику кількість особового складу, техніки, ресурсів та грошей.

"Наразі те, що росіяни зібрали тут, не вистачає, щоб просуватися далі. Ми зараз використовуємо нашу технічну перевагу, нашу інноваційність та нестандартний підхід до ведення бойових дій", - додав Євлаш.

Ситуація на фронті: що відомо

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