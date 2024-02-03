Ситуація на Куп'янському напрямку: Сирський повідомив про важливе рішення

Сирський зазначив, що російське військово-політичне командування продовжує перекидати на Куп'янський напрямок резервні підрозділи для наступу.

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Сирський розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку / Колаж Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Сухопутні війська ЗС України

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-полковник Олександр Сирський відправився у чергову робочу поїздку до військових частин та підрозділів, які здійснюють оборону на Куп'янському напрямку. Про це пресслужба Сухопутних військ ЗСУ повідомила у Фейсбуці.

Сирський зазначає, що ситуація на цьому напрямку залишається напруженою. На всіх фронтових ділянках відбуваються важкі бої. Російські окупаційні війська продовжують наступ на Куп'янському напрямку з високою інтенсивністю і постійно підтягують резерви.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України заслухав доповіді командирів і провів оперативні наради. Були обговорені можливі сценарії дій противника на основі результатів розвідки.

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"З метою вирішення проблемних питань, які критично важливі для стійкості оборони, було віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил та засобів", - зауважив командувач.

Крім того, Сирський відзначив, що клюсовими напрямками роботи ЗСУ на цьому напрямку залишається злагоджене застосування усіх засобів вогневого ураження, ефективне ведення розвідки, захист наших підрозділів за допомогою радіоелектронної боротьби, а також збереження життя українських військових.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Збройні сили України продовжують утримувати оборону на цьому напрямку фронту, завдаючи значних втрат наступаючим військам ворога. Про це повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо заявив, що на сьогоднішній день немає загрози нового наступу російських окупантів на Харків.

Російські окупанти намагаються активно наступати на сході України, але поки не досягли стратегічних успіхів.

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