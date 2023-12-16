Коаліція Китаю та Росії: експерт розповів, чому війна в Україні вигідна Сі Цзіньпіну

Китай продовжить підтримувати РФ і не спонукатиме Путіна до мирних переговорів.

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Сі Цзіньпін зміцнює своє партнерство з Путіним / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Президент Китаю, Сі Цзіньпін, має намір зміцнити співпрацю з російським президентом Путіним з метою послаблення впливу і лідерства США. Про це повідомив ексрадник держсекретаря США, колишній директор з питань Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза в ефірі "Еспресо".

Брайза висловив думку, що ця співпраця Китаю та Росії спрямована на зниження впливу Байдена та зміцнення позицій обох країн у світі. Він вбачає аналогію між політичними процесами у США та співпрацею між Китаєм та Росією.

"Сі Цзіньпін намагається зміцнити своє партнерство з президентом Путіним, щоб послабити США на світовому рівні. Те, що відбувається між Сі Цзіньпіном і Путіним, схоже на те, що відбувається в Конгресі США з республіканцями. Саме тому, що Байден хоче цієї підтримки для України, крайні республіканці виступають проти. Так само і Сі Цзіньпін, який радо вітав би припинення війни, хоче підірвати лідерство США і лідерство Байдена у світі. Тому він збирається залишатися з Путіним", - сказав Брайза. відео дня

Експерт також підкреслив, що главі КНР вигідна війна Росії проти України. Сі Цзіньпін, так само як і Реджеп Ердоган у Туреччині не хоче подовження війни, проте наразі він сприяє співпраці з Путіним, а не намагається спонукати його до мирних переговорів. Замість цього, Цзіньпін заохочуватиме Україну відмовитись від своєї території, сподіваючись послабити вплив США у світі.

"Я вважаю, що Сі Цзіньпін, як і Ердоган у Туреччині, хотів би, щоб війна закінчилася, але наразі він дуже радий співпрацювати з Путіним, а не підштовхнути його до переговорів. Натомість він готовий підштовхувати Україну до переговорів, щоб та відмовилася від своєї суверенної території, одночасно послаблюючи США", - зазначив він.

За словами Брайза, це стратегічний хід Китаю, спрямований на послабленя позицій США та посилення власного впливу в світі.

Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, 15 листопада президент США Джо Байден та китайський лідер Сі Цзіньпін зустрілись на саміті АТЕС у Сан-Франциско. Вони тепло привітались один з одноним на червоній доріжці поблизу розкішного особняка.

Також лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з американським президентом Джо Байденом висловив думку, що Китай "неминуче" поглине Тайвань, закликаючи США не перешкоджати цьому процесу. Пекін наголосив, що він не готується до нападу, але готовий застосувати силу для досягнення своїх цілей.

Крім цього, Байден, після зустрічі з лідером Китаю, Сі Цзіньпіном, яку він описав як "конструктивну та продуктивну", знову назвав главу КНР "диктатором". Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи буде він і надалі вживати термін "диктатор" у відношенні до Сі, Байден підтвердив свою позицію, сказавши: "Ну, подивіться, він диктатор".

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