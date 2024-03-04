Китай і Туреччина спонукають до переговорів: ISW визначив приховані мотиви РФ

Заяви Росії про те, що вона завжди була зацікавлена в мирних переговорах, є лише спробами вдавати зацікавленість, зазначають аналітики.

https://glavred.net/politics/kitay-i-turciya-pobuzhdayut-k-peregovoram-isw-opredelil-skrytye-motivy-rf-10547087.html Посилання скопійоване

Росія вдає зацікавленість у мирних переговорах з Україною / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео виступу, ua.depositphotos.com

Китай і Туреччина продовжують розвивати власні переговорні ініціативи для врегулювання ситуації в Україні. Росія використовує їх для інформаційних операцій, спрямованих на перешкоджання міжнародній підтримці України. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін та спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей зустрілися у Москві 2 березня, щоб обговорити бажання Пекіну сприяти мирним переговорам між РФ та Україною. Політики заявили, що "неможливо" обговорювати врегулювання в Україні без участі Кремля і без "врахування інтересів (Росії - ред) у сфері безпеки". Також вони стверджують, що західні та українські "ультиматуми" і "формати діалогу" лише "шкодять перспективам врегулювання і не можуть бути основою (врегулювання)".

Водночас Туреччина сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні "почнуться найближчим часом". Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що "обидві сторони досягли межі" того, чого вони можуть досягти військовими засобами.

відео дня

"ISW продовжує оцінювати, що будь-які російські заяви, які свідчать про те, що Росія зацікавлена ​​або завжди була зацікавлена ​​в мирних переговорах, є дуже ймовірними спробами вдавати зацікавленість, щоб спонукати Захід піти на попереджувальні поступки щодо українського суверенітету та територіальної цілісності та покласти тягар переговорів на Україну та Захід", - пишуть аналітики.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Мирні переговори Росії та України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що дипломатичне завершення війни між Росією та Україною можливе лише за українською формулою миру. В інтерв'ю американському журналісту Брету Байєру він заявив, що Україна не бажає повторення Мінських домовленостей.

Також 2 березня після дипломатичних переговорів у Москві міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Крім цього, 28 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про готовність відновити переговори між Росією та Україною, які раніше відбувалися у Стамбулі. Він наголосив, що підтримує незалежність та територіальну цілісність України, однак вважає необхідним об'єднати зусилля для досягнення миру.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.