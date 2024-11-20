Задля перемоги: в Британії змінили політику щодо Storm Shadow – The Times

Стармера відмовляли від публічних заяв щодо надання дозволу Україні на удари по Росії.

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США могли зняти і заборону на удари британськими ракетами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/KeirStarmerLabour

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Прем'єр Британії відмовився від обережності щодо Storm Shadow

Союзники вважають, що дозвіл на використання ракет не змінить результату війни

Зміна риторики Стармера була навмисною

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дізнався про злив інформації щодо рішення адміністрації Джо Байдена надати Україні дозвіл на удари по країні-агресорці Росії у дорозі на саміт G20.

Як пише The Times, у його оточенні одразу почали розглядати варіанти обмеження публічних коментарів щодо цього та питання, чи Британія також готова буде зняти обмеження на удари ракетами Storm Shadow.

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"Позиція Стармера насправді була простою - він хоче дозволити Україні використовувати зброю так, як вона вважає за потрібне для своєї самооборони. За лаштунками Британія місяцями тиснула на США в цьому питанні", - йдеться у статті.

Storm Shadow / Інфографіка: Главред

Водночас союзники прем'єра були переконані, що надання Україні дозволу на використання Storm Shadow для ударів по РФ не зможе змінити глобально результату у війні, адже ці ракети є лише однією з багатьох систем озброєння.

Попри це Стармер почав відмовлятися від обережності і в своїх заявах натякав, що те, коли ракети Storm Shadow зможуть використовувати в Україні - лише питання часу.

"Ми повинні забезпечити Україні те, що їй потрібно стільки, скільки їй потрібно, щоб виграти цю війну... Але я не збираюся вдаватися в оперативні питання, тому що, якщо я це зроблю, буде тільки один переможець - Путін", - сказав він.

Ця заява фактично змінила позицію Британії та натякнула, що США зняли попередні заперечення щодо використання Україною Storm Shadow проти росіян.

Надання дозволу на удари Storm Shadow по Росії

Нагадаємо, до того як у ЗМІ з'явилася інформація щодо дозволу США на удари вглиб РФ, для України діяли обмеження, в тому числі на використання Storm Shadow. The Telegraph писало, що це було через помилку нового прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Раніше також Главред писав, що військовий оглядач Давид Шарп заявляв про непогані шанси на те, що американці схвалять використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по Росії, проте з ракетами ATACMS ситуація виглядає інакше.

Згодом стало відомо, що президент Франції Макрон та прем'єр Британії Стармер розглядали можливість зміни позиції Сполучених Штатів у питання надання Україні дозволу на удари ракетами Storm Shadow.

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Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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