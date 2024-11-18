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Вирішальний момент у війні: Дуда зробив гучну заяву після рішення Байдена

Марія Николишин
18 листопада 2024, 15:11
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Україна має сильну підтримку, позиція Заходу непохитна і рішуча.
Вирішальний момент у війні: Дуда зробив гучну заяву після рішення Байдена
Дозвіл США на удари по РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне із заяви президента Польщі:

  • Дозвіл США на удари по РФ був дуже необхідним
  • Розмови з Путіним це помилка на міжнародному політичному фронті

Дозвіл США на використання американської зброї для ударів по території країни-агресора Росії може стати вирішальним моментом у війні. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Reuters.

За його словами, це рішення було дуже необхідним.

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"Росія бачить, що Україна має сильну підтримку і що позиція Заходу непохитна і рішуча. Це дуже важливий, потенційно вирішальний момент у цій війні", - сказав він.

Дуда також розкритикував Німеччину за її заяву про те, що вона не погоджуватиме свою політику з політикою США, і висловив несхвалення телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним.

"Німеччина, можливо, шукає можливості, як зазначає німецька преса, досягти якоїсь угоди з Росією, щоб повернутися до енергетичних контрактів і знову мати можливість купувати енергоресурси у Росії", - наголосив президент Польщі.

Він зауважив, що це помилка на міжнародному політичному фронті.

"Росія жорстоко атакує Україну, а один із лідерів вільного світу, один із лідерів Заходу, велика європейська країна, найсильніша економіка Європи, веде переговори з агресором", - додав Дуда.

Дозвіл США на удари по РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 17 листопада президент США Джо Байден вперше дозволив використання Україною наданих США ракет великої дальності для ударів вглиб країни-агресора Росії.

В американській адміністрації сподіваються, що якщо північнокорейські сили в Росії зазнають серйозного удару, у Пхеньяні можуть переглянути рішення про подальшу підтримку Росії людськими силами, і це сприятиме невдачі російського контрнаступу для витіснення українських сил з Курщини.

В той же час, Зеленький зауважив, що далекобійність є одним із головних пунктів плану посилення України, тобто плану перемоги, який він представив західним партнерам.

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Хто такий Анджей Дуда

Анджей Себастіян Дуда (нар. 16 травня 1972, Краків, Польська Народна Республіка) — польський юрист, політик і державний діяч, 10-й президент Польщі. Кандидат в президенти від партії "Право та справедливість" в президентських виборах 2015 року. Під час першого туру набрав 5,179,092 голосів (34,76 %). У другому турі голосувань, офіційно отримав 51,55 % голосів, перемігши чинного президента Броніслава Коморовського, який отримав 48.45 % голосів. 4 травня 2015 року обраний президентом Польщі й вступив на цю посаду 6 серпня 2015 року, пише Вікіпедія.

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