НАТО підозрює РФ у мінуванні критичної підводної інфраструктури ЄС - The Times

Більше 160 невійськових російських суден здійснили 945 підозрілих дій у Північному морі за останні 10 років.

https://glavred.net/world/nato-podozrevaet-rf-v-minirovanii-kriticheskoy-podvodnoy-infrastruktury-es-the-times-10576988.html Посилання скопійоване

Росія може бути причетна до мінувань у Північному морі / Колаж: Главред, фото: flickr

У представників НАТО виникли підозри щодо причетності Росії до мінування критично важливої підводної інфраструктури Європейського Союзу у Північному морі. Дані щодо цього вони отримали від компаній, що керують ключовими нафтовими та газовими буровими установками, трубопроводами, електричними та телекомунікаційними кабелями.

Як пише The Times, після руйнування на газопроводах "Північний потік" восени 2022 року, захист критично важливої підводної інфраструктури став одним із головних напрямків діяльності НАТО і європейських країн, що мають вихід до моря.

Для російських спецслужб після початку повномасштабного вторгнення ключовими цілями стали кабелі електропостачання та телефонні кабелі, а також нафтові та газові трубопроводи. І якщо раніше для шпигунства використовувалися в основному дослідницькі судна або військові кораблі, то тепер частіше це невійськові судна, тому визначити його складніше.

відео дня

"За даними служб безпеки Бельгії, жодних доказів мінування каблів у територіальних водах Бельгії чи Нідерландів у Північному морі не було знайдено. Однак на початку війни в Україні вибухівку виявили на одному з британських каблів", − заявив представник бельгійського підрозділу, який займається морською безпекою Томас Де Шпігелере.

Згідно з дослідженням бельгійської газети De Tijd, за останнє десятиліття понад 160 невійськових російських суден здійснили 945 підозрілих дій. Як мінімум 749 із 945 підозрілих маневрів відбулися в радіусі одного кілометра від трубопроводів у Північному морі. Ще 72 підозрілі дії сталися поблизу кабелів електроенергії, а решта 124 − у районах, де прокладені телекомунікаційні кабелі.

Що важливо - інформація про місце проходження кабелів і трубопроводів є вкрай потрібною росіянам, якщо вони хочуть зробити диверсію на системах енергетичних комунікацій, підключитися до кабелів зв'язку або маніпулювати ними.

Загалом операції російських спецслужб за кордоном станом на сьогодні досягнув масштабів, не бачених з часів Холодної війни. Росія також вдається до все більшого шантажу і фінансових стимулів, зокрема, щоб найняти німців для шпигунства після відкликання з країн ЄС близько 600 дипломатів РФ.

Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Російські диверсії та агентурні мережі - що відомо

В Болгарії російські диверсанти активно атакують заводи і склади збройової компанії EMKO, яка виробляє більшу частину болгарських куль і танкових снарядів радянського зразка, що поставляються Україні.

Напередодні голова СБУ Василь Малюк розповів про те, що вдалося викрити російського агента в ОСУВ "Хортиця". Спецслужба разом із тодішнім командувачем ОСУВ Олександром Сирським викрила ворожого "крота" у званні підполковника.

Раніше повідомлялось, що країна-агресор Росія намагається скористатися вразливими місцями підводної світової інфраструктури, зокрема трубопроводами та кабелями електропередач, у рамках своєї "гібридної війни".

Інші новини по темі:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред