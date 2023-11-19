Під загрозою постачання зброї Україні: РФ влаштовує диверсії в Болгарії – FT

Диверсії РФ в Болгарії можуть зірвати критично важливі поставки зброї в Україну.

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Еміліан Гебрев пережив замахи з боку РФ / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/ sapviktor, скріншот

В Болгарії російські диверсанти активно атакують заводи і склади збройової компанії EMKO, яка виробляє більшу частину болгарських куль і танкових снарядів радянського зразка, що поставляються Україні.

Про це розповів відомий болгарський збройовий магнат Еміліан Гебрев у коментарі виданню The Financial Times.

Він підкреслив, що диверсії можуть зірвати критично важливі поставки зброї в Україну.

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"Російські загрози (означають), що необхідно вжити новий комплекс заходів на національному рівні, а також на рівні НАТО", – упевнений болгарський бізнесмен.

У свою чергу болгарські виробники в оборонній галузі говорять про те, що їх країна залишається основною сферою діяльності російських агентів. При цьому підкреслюється, що інфільтрація особливо гостро відчувається в органах прокуратури і служби безпеки країни.

"Росіяни дуже зацікавлені в наших об'єктах і людях, які їх обслуговують", – розповів болгарський чиновник, який побажав залишитися неназваним.

Разом з тим в болгарській прокуратурі заявляють про те, що звинувачення в російському проникненні "категорично не відповідають дійсності". Зазначається, що прокуратура задокументувала злочинну діяльність агентів ГРУ і притягнула їх до кримінальної відповідальності, але оскільки РФ не видає своїх громадян, у Софії не було можливості притягнути їх до відповідальності.

Що відомо про замахи на Гебрева

Відзначається, що збройовий магнат Еміліан Гебрев раніше пережив два замахи з боку росіян. При цьому жоден російський шпигун не був затриманий або притягнутий до відповідальності у зв'язку з його отруєнням і вибухами на об'єктах його компанії, тому він звинуватив у цьому вплив Москви на болгарський уряд.

"Не було ніякого результату в жодній з понад десятка справ, пов'язаних з російськими терористичними актами і шпигунською мережею в Болгарії. Всі розслідування були або зупинені, або зайшли в глухий кут, і жодна справа не була передана до суду", – вказав Гебрев.

Раніше слідство Болгарії оприлюднило імена росіян, яких підозрюють у замаху на вбивство місцевого бізнесмена Еміліана Гебрева за допомогою отрути "Новачок". Йдеться про інцидент у 2015 році.

У справі, де постраждалими приходять Еміліан Гебрев, його син Христо і Валентин Тахчієв пред'явлені звинувачення трьом громадянам Росії: Георгію Горшкову, Сергію Павлову і Сергію Федотову.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на підірваних росіянами в Чехії складах була зброя для України. За даними журналістів, підірвані Склади і зброя не належали Міноборони Чехії. На той момент вони використовувалися комерційною компанією Imex Group.

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