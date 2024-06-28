Готується сильне рішення: Зеленський розкрив очікування від саміту НАТО в США

Президент України Володимир Зеленський анонсував підписання "сильного документу" в ході проведення саміту країн-членів НАТО у Вашингтоні.

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Зеленський анонсував підписання "сильного документа" на саміті НАТО / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

України проводить активну роботу над тим, щоб наступний саміт країн-членів НАТО, який пройде у Вашингтоні був успішим для всіх сторін. Зокрема, Україна може взяти участь у кількох платформах у межах саміту. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Словенії Наташею Пірц Мусар.

"Зараз дійсно усі працюють, щоб цей ювілейний саміт НАТО був успішним. Успішним для всіх", - сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський зазначив, що Україна розглядає можливість взяти участь у проведенні кількох платформ, зокрема, щодо постачання додаткових систем ППО типу "Patriot".

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"Це засідання обов'язково буде. І ми працюємо над результатом, як я вже казав, над результатом щодо відповідної кількості систем Patriot для України", - зазначив президент.

Він також зазначив, що друга платформа саміту НАТО у Вашингтоні в якій може взяти участь Україна стосується підтримки українських військовослужбовців.

"Третя історія - засідання всіх гарантів безпеки. Всіх тих, поки ми на шляху до НАТО, є гарантом з потужним документом. Буде відповідне засідання і подивимося які будуть результати. Починаючи з Вільнюса, ми започаткували Раду Україна-НАТО, буде також засідання і там ми очікуємо сильний документ. Працюємо над цим", - додав Зеленський.

Угода про співробітництво у сфері безпеки Угода про співробітництво у сфері безпеки - міжнародна угода про гарантії безпеки Україні, яка визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ. Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

Гарантії безпеки для України - що відомо про саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у четвер, 27 червня, президент України Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з ЄС під час саміту лідерів країн ЄС. Також були підписані угоди про гарантії безпеки для України з Литвою та Естонією.

Україна уклала понад двадцять угод із державами-партнерами для підтримки власної безпеки. Згідно з цими договорами, Київ щорічно отримуватиме 60 мільярдів доларів на фінансування військової допомоги, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що основна увага на липневому саміті НАТО у Вашингтоні буде зосереджена на довгостроковій перемозі України. Це він зазначив під час спільної прес-конференції з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

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