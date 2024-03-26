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"Кріт" зливав розвіддані: Малюк розповів про викриття шпигуна РФ у штабі ЗСУ

Олексій Тесля
26 березня 2024, 13:58
СБУ "розробляла і реалізовувала" російського агента-військовослужбовця ЗСУ.
Сирський, Малюк
Олександр Сирський і Василь Малюк / Колаж: Главред, Фото: СБУ, t.me/osirskiy

Голова СБУ Василь Малюк розповів про те, що вдалося викрити російського агента в ОСУВ "Хортиця".

Спецслужба разом із тодішнім командувачем ОСУВ Олександром Сирським викрила ворожого "крота" у званні підполковника, повідомив Малюк в інтерв'ю телеканалу ICTV.

Голова СБУ розповів, що спецслужба разом із Сирським, який тоді очолював "Хортицю", "розробляла і реалізовувала" російського агента-військовослужбовця ЗСУ, який працював там.

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"Було зрозуміло, що він (російський агент - ред.) передає ворогові всю можливу розвідувальну інформацію, інформацію з різних інформаційних потоків України, зокрема з обмеженим доступом. Нам вдалося його виявити і затримати. Він був у званні підполковника", - розповів Малюк.

При цьому голова СБУ додав, що був здивований, коли дізнався, що затриманий підполковник відмовився від зарплати у ФСБ Росії і працював "ідейно", хоча родом із Волині.

Хто такий Василь Малюк

Василь Малюк – український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України з 18 липня 2022 року. Учасник бойових дій, член Ради національної безпеки і оборони України, пише Вікіпедія.

Раніше Малюк розкрив деталі ліквідації зрадника Киви. Ілля Кива збирав і передавав інформацію Москві, а потім виїхав до РФ, де продовжив працювати як одна з "балакучих голів" ФСБ.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав головне завдання Буданову і Малюку. Президент прокоментував доповіді начальника ГУР і голови СБУ.

Як повідомлялося раніше, Малюк розкрив деталі ударів по НПЗ ворога. Не менше 55% військового бюджету РФ формується саме з валютної виручки від експорту нафтопродуктів.

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