НАТО може розглянути питання перехоплення ракет над Україною - Сікорський

З приводу цієї пропозиції України можуть бути різні думки.

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Перехоплення ракет РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Питання перехоплення ракет РФ викликає складні дискусії

Його можуть обговорити на наступному тижні під час зустрічі міністрів НАТО

Питання перехоплення російських ракет у повітряному просторі над Україною силами країн-членів альянсу викликає складні дискусії. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає TVN24.

"Чи маємо ми право збити таку ракету тільки після того, як вона перетне наш кордон? У цьому сумнівів немає, але тільки тоді може статися те, що сталося у Пшеводові. Уламки можуть спричинити значні пошкодження, травми або навіть смерть", - сказав він.

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За словами міністра, з приводу цієї пропозиції України можуть бути різні думки.

"Це питання погодження та обговорення між нашими союзниками. Зараз у нас новий генеральний секретар НАТО, і вже на наступному тижні відбудеться чергова зустріч міністрів НАТО. Можливо, ця тема стане частиною порядку денного переговорів", - зазначив він.

Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

Перехоплення ракет і дронів РФ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністерство оборони Румунії оприлюднило проект закону, який дозволяє збивати безпілотники, які незаконно порушують її повітряний простір, виходячи з рівня загрози та ризиків для людського життя та майна.

Заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінг заявила, що США не планують розміщувати систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD на території союзників по НАТО в Європі, щоб перехоплювати російські ракети над західними регіонами України.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський говорив, що Польща могла б збивати російські ракети, які летять по Україні, в тому разі, якби вони загрожували українським АЕС. Наприклад, Чорнобильській атомній електростанції.

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