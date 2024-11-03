Ворог місяці збирав ракети: прогноз термінів масованого удару РФ по Україні

У жовтні було встановлено абсолютний рекорд застосування армією країни-агресора дронів, пише Олександр Коваленко.

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Олександр Коваленко попередив про підготовку масованого удару РФ / ua.depositphotos.com, Facebook Олександр Коваленко

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Загроза масованого удару РФ по Україні

Ворог може бити ракетами та дронами

У жовтні російські окупаційні війська завдавали по Україні поодиноких ракетних ударів суворо визначеної номенклатури, що вказує на те, що наразі у РОВ триває процес накопичення ракет (наприклад, Х-101/555 і КРМБ "Калібр"), найімовірніше, для активізації їхнього застосування в період опалювального сезону.

Як зазначає військовий експерт Олександр Коваленко, протягом жовтня не було зафіксовано жодного запуску 9М728 ОТРК "Іскандер-К", тоді як ворог регулярно застосовував 9М723 ОТРК "Іскандер-М/KN-23".

"При цьому пуски цих балістичних ракет порівняно з вереснем показали кількісне зниження. Аналогічна ситуація з крилатими ракетами повітряного базування Х-101/555 і морського базування "Калібр". Але це не означає, що у російських окупаційних військ вони закінчилися, а вказує на їхнє накопичення", - пояснив він.

/ Инфографика: Главред

Військовий експерт зазначає, що в жовтні 2024 року вкотре було встановлено абсолютний рекорд застосування армією країни-агресора дронів углиб території України - 2023. Він стверджує, що з певною упевненістю можна говорити тільки те, що дронів-приманок під час цих нальотів використовується більше, ніж Shahed-136.

"Важливо розуміти, що не всі з цих дронів саме Shahed-136. Серед цих нальотів присутні дрони-приманки "Гербера", "Пародія" та їхні аналоги, дешевші і покликані відволікати увагу ППО. У дронах-принадах окупанти розміщують кустарні "лінзи Люнеберга", що імітують собою об'єкт, який можна порівняти з дроном-"камікадзе" Shahed-136. А тому в статистиці присутні не тільки камікадзе, а й ці приманки, ідентифікувати які оперативно досить складно", - додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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