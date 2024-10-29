Крайній захід: Румунія може почати збивати безпілотники – Reuters

Румунія контролюватиме використання свого повітряного простору.

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Румунія може почати збивати безпілотники / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головні тези із статті Reuters:

Румунія готує закон, який дозволить збивати безпілотники

Йдеться про ідентифікацію літального апарату та спроб перехоплення

Союзні системи також можуть брати у цьому участь

Міністерство оборони Румунії оприлюднило проект закону, який дозволяє збивати безпілотники, які незаконно порушують її повітряний простір, виходячи з рівня загрози та ризиків для людського життя та майна. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що законопроект встановлює конкретні умови, за яких Румунія контролюватиме використання свого повітряного простору як пілотованими, так і безпілотними літальними апаратами.

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"На рівні Європейського Союзу продовжуються зусилля щодо формування єдиного підходу до безпілотних літальних апаратів, а також щодо встановлення заходів щодо протидії ризикам", - йдеться у законопроекті.

У Міноборони Румунії наголосили, що "військові дії на Чорному морі, масштабне збільшення використання БПЛА як військових, так і адаптованих для військових цілей, продовжують створювати серйозні ризики на кордоні з Україною та поблизу прикордонної зони Румунії".

Як повідомляє видання, заходи, запропоновані для пілотованих літальних апаратів, мають поступовий характер: від встановлення розташування та ідентифікації літального апарату до спроб контакту, перехоплення та попереджувальних пострілів.

"Пілотований літак, що летів без дозволу, міг бути знищений тільки в тому випадку, якщо він робив атаку або агресивно реагував на перехоплення. Безпілотні літальні апарати, найчастіше дрони, можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль залежно від рівня загрози. Знищення – це крайній захід", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до запропонованого закону, союзні системи, присутні в Румунії, також можуть брати участь у будь-яких діях відповідно до договорів про колективну оборону з державами-членами НАТО та ЄС.

Остаточне схвалення парламенту відбудеться після того, як закон схвалить уряд.

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Порушення дронами повітряного простору країн НАТО - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 вересня, під час російського обстрілу України із застосуванням ударних БпЛА типу "Шахед", один із дронів перетнув повітряний простір Румунії.

20 серпня біля кордону України на території Румунії також впав безпілотник, скоріш за все він був російським. Інцидент трапився неподалік села Периправа в повіті Тулча.

В той же час, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський говорив, що Польща та інші країни, які межують з Україною, зобов'язані збивати російські ракети до того, як вони увійдуть в їхній повітряний простір.

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