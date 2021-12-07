Напад Росії на Україну і "червоні лінії" : у Кремлі назвали сценарій діалогу Путіна з Байденом

Прориву на перемовинах Путіна і Байдена не буде - Кремль / Фото Reuters

Проривів на перемовинах президента Росії Володимира Путіна і господаря Білого дому Джо Байдена очікувати не потрібно, оскільки це буде робоча розмова, яка відбудеться в складний період. У ситуації з військами біля кордонів України і нібито "просуванням НАТО на схід" лідери держав показують, що вони готові до перемовин. Москва, мовляв, ні на кого не збиралася нападати, однак у держави є свої червоні лінії. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, не слід очікувати досягнення будь-яких значущих домовленостей під час діалогу Байдену і Путіна.

читайте такожУкраїна, НАТО і "гарантії" для РФ - головні теми: Кремль оголосив план перемовин Путіна з Байденом"Не треба чекати жодних проривів після цієї розмови. Це робоча розмова, яка здійснюється в дуже складний період", - зазначив Пєсков і вказав, що рішення щодо реалізації такого діалогу вже свідчить про відсутність намірів у Москви і Вашингтона заводити російсько-американські відносини в глухий кут.

Коментуючи ситуацію з військами біля кордонів України і нібито розширенням НАТО на схід він також сказав, що Росія, мовляв не збирається ні на кого нападати, однак при цьому у Москви є "червоні лінії", які бачить російська держава.

"Росія ніколи ні на кого не збиралася нападати. Але у нас є свої заклопотаності, є свої червоні лінії", - додав Пєсков.

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Крім того, в Кремлі сподіваються на рівну і взаємоповажну розмову, під час якої Путін має намір пояснити Байдену позицію Москви щодо вищевказаних питань.

"Не сумніваюся, що наш президент буде готовий донести свої заклопотаності до американського колеги, вислухати заклопотаності американського колеги і дати йому відповідні роз'яснення", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Перемовини Байдена та Путіна

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у листопаді заявив про те, що діяльність НАТО нібито загрожує російським кордонам, тому Кремль має намір наполягати на перемовинах з США щодо цього питання і ситуації з Україною. Також російська влада говорила про роботу, пов'язану з організацією зустрічі Путіна з господарем Білого дому Байденом.

Втім, у Білому домі заперечували ймовірність не тільки зустрічі Байдена і Путіна, але й можливих перемовин. Прессекретар американського президента Джен Псакі казала, що у Вашингтоні нічого не знають про це питання.

Однак на початку грудня в Білому домі оголосили про те, що Байден проведе перемовини з Путіним 7 грудня. У ході розмови він підтвердить підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і поговорить з Путіним про війська навколо українських кордонів.

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що діалог Байдена і Путіна стане можливістю "для дипломатії і лідерства". За його словами, якщо Росія піде на військове вторгнення в Україну, Вашингтон підтримає Київ. Американці вже шукають можливість для нових постачань летальної зброї Україні.

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