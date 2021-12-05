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Путін і Байден обговорять ситуацію на кордоні з Україною 7 грудня - Білий дім

5 грудня 2021, 07:31

Президент Байден підкреслить заклопотаність США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною, розповіла Псакі.

Байден, Путін
Путін і Байден обговорять ситуацію на кордоні з Україною 7 грудня / Reuters

У Білому домі підтвердили переговори президента США Джо Байдена і глави Кремля Володимира Путіна найближчим часом.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі повідомила, що переговори двох президентів відбудуться у вівторок, 7 грудня, йдеться на офіційному сайті Білого дому.

"Президент Джозеф р. Байден-молодший проведе захищений відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок, 7 грудня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Також Білий дім підтвердив, що Байден і Путін обговорять Україну.

"Президент Байден підкреслить заклопотаність США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною і підтвердить підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

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Також лідери двох країн обговорять низку тем у відносинах між США і Росією, включаючи стратегічну стабільність, кібербезпеку і регіональні питання.

Зазначимо, 4 грудня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що телефонна розмова президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна відбудеться 7 грудня.

Раніше Пєсков говорив про те, що Москва і Вашингтон бачать необхідність у проведенні зустрічі президента РФ Володимира Путіна і господаря Білого дому Джо Байдена найближчим часом. За його словами, поки рано говорити про організацію переговорів, проте сторони вже незабаром повинні обговорити таке питання.

У Кремлі заявили про плани висунути умову щодо України американській стороні на майбутніх переговорах президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. За словами помічника президента Росії Юрія Ушакова, на переговорах можуть торкнутися проблеми досягнення юридичних домовленостей, які виключали б вступ України до НАТО.

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