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Байден не готовий до зустрічі з Путіним: у Білому домі зробили заяву у відповідь на анонс Кремля

19 листопада 2021, 02:43

Президент США Байден буде готовий до розмови з главою Кремля Путіним "в якийсь момент в майбутньому", сказала Джен Псакі.

Джо Байден
Зустрічі Байдена і Путіна незабаром не буде – Білий дім / Фото Reuters

У Білому домі не готові говорити про зустріч президента США Джо Байдена з господарем Кремля Володимиром Путіним в найближчому майбутньому. Йдеться, серед іного, і про телефонні перемовини. Не виключено, що Байден поговорить з Путіним у майбутньому. Про це заявила прессекретарка американської адміністрації Джен Псакі.

Під час свого брифінгу вона розповіла про те, що Вашингтон наразі не готовий анонсувати зустріч Байдена і Путіна. Причому на даний момент немає будь-яких відомостей про "додаткові контакти або телефонний дзвінок" лідерів Штатів і РФ.читайте такожНа зустрічі Путіна і Байдена буде не до України

При цьому вона припустила, що Байден може поговорити з Путіним в певний момент в майбутньому.

"Я не виключаю, що президент Сполучених Штатів поговорить з президентом Росії в якийсь момент в майбутньому", - підкреслила Джен Псакі.

Зустріч Байдена і Путіна

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 24 жовтня зробив заяву про те, що Москва і Вашингтон бачать необхідність у проведенні зустрічі президента РФ Володимира Путіна і господаря Білого дому Джо Байдена в найближчому майбутньому. За його словами, поки зарано говорити про організацію перемовин, проте сторони вже незабаром повинні обговорити таке питання.

Спікер Кремля Пєсков 18 листопада сказав, що зустріч Путіна і Байдена може відбутися до кінця нинішнього року. Москва бачить необхідність в таких перемовинах через нібито загрозу НАТО біля кордонів російської держави і ситуацію з Україною. Причому, як заявив Пєсков, зустріч може відбутися в дистанційному форматі.

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новини Росії новини США Джейн Псаки Володимир Путін Джо Байден
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