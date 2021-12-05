Військова атака РФ на Україну і діалог Байдена з Путіним: у США оголосили про плани щодо захисту Києва

США шукають можливості для постачання Україні нової партії летальної зброї - Пентагон / УНІАН

Сполучені Штати Америки готові надати Україні допомогу у разі військового вторгнення Росії. Захист територіальної цілісності та суверенітету української держави залишається пріоритетом Вашингтона. Штати вже здійснювали постачання летальної зброї і мають намір продовжити свої дії в цьому напрямку. Діалог президента Джо Байдена з господарем Кремля Володимиром Путіним відбудеться в контексті таких питань. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

Як повідомляє Financial Times, під час форуму у Каліфорнії він нагадав про те, що Росія вже реалізувала військове вторгнення в Україну у 2014 році. США, як і раніше, готові допомагати Києву в ситуації з відстоюванням територіальної цілісності і суверенітету держави.

Остін вказав, що Вашингтон готовий продовжити постачання летальної зброї Києву і шукає можливості для реалізації таких планів. Майбутній діалог президента Байдена з главою РФ Путіним стане "можливістю для дипломатії і лідерства".

Також він додав, що Штати докладуть максимальних зусиль для того, щоб Україна змогла захистити свої землі.

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читайте такожКораблі, ПТРК і боєприпаси: Україна отримала від США потужну військову підтримку для стримування Росії"Ми збираємося продовжити співпрацю з нашими союзниками і партнерами в регіоні. І ми продовжимо робити все можливе, щоб допомогти Україні захистити свою суверенну територію", - підкреслив Ллойд Остін.

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Позиція США щодо ситуації з військами біля кордонів України

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США впровадять нові економічні санкції проти Росії у разі нового військового вторгнення в Україну. Вашингтон має намір діяти рішуче і застосувати заходи, які раніше американська влада ще не задіювала.

Колишній посол Штатів в Україні Джон Гербст припустив, що Америка готова підтримати Київ військовою технікою і санкціями проти Росії. На його думку, якщо російська держава все ж таки зважиться на військову операцію, енергетичного проекту Північний потік-2 в результаті не буде.

7 грудня відбудуться перемовини президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним. Лідери двох держав обговорять Україну. У Білому домі підкреслили, що Штати стурбовані маневрами російських військ біля українських кордонів, а Байден у розмові з Путіним підтвердить підтримку Києва.

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