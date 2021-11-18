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Війська РФ біля України у відповідь на "НАТО коло кордонів": Кремль очікує зістрічі Путіна і Байдена

18 листопада 2021, 23:30

Зустріч Путіна і Байдена може відбутися до кінця року, сказав Дмитро Пєсков.

Путін, Байден
Байден і Путін повинні обговорити Україну і НАТО / Reuters

Російський президент Володимир Путін збирається обговорити з господарем Білого дому Джо Байденом питання України і "провокаційні дії збройних сил НАТО" біля російських кордонів. Зустріч може відбутися в режимі онлайн до кінця поточного року. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

У ефірі Першого каналу він сказав про те, що питання України, а також нібито концентрація військ НАТО у російських кордонів стануть темами, які можуть обговорити Путін і Байден під час майбутньої зустрічі.читайте такожНова зустріч Путіна і Байдена: у Кремлі оголосили про перемовини з Вашингтоном

За його словами, пересування російських військ (вочевидь, мова йде про маневри військових підрозділів неподалік від кордонів України, - ред.), які відбуваються на території РФ, мовляв, є заходами у відповідь на вищевказані побоювання.

"Природно, Україна: багато суперечок навколо України. Природно, навколо України буде і те, що для нас є провокаційними діями збройних сил НАТО у наших кордонів, що не може нас залишати байдужими і викликає занепокоєння, а головне — викликає необхідність вживання адекватних заходів, але, вживаючи ці заходи, ми діємо на своїй власній території", - сказав Пєсков.

Також він додав, що наразі немає будь-яких конкретних дат зустрічі Путіна і Байдена. Перемовини можуть бути ще цього року. Однак все залежить від графіків президентів, до того ж росіяни вважають за краще вести перемовини у відеоформаті.

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"Але може бути - і пізніше. Це залежатиме від того, наскільки зійдуться графіки президентів і який формат вони виберуть", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Зустріч Байдена і Путіна

У Женеві 16 червня в рамках саміту США та Росії відбулася зустріч американського президента Джо Байдена і російського глави держави Володимира Путіна.

У Держдепі за підсумками зустрічі Байдена і Путіна сказали, що господар Білого дому заявив главі Кремля про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. При цьому сторони обговорили питання вирішення російсько-українського конфлікту на основі Мінських угод.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд підкреслила, що Вашингтон не планує скасовувати санкції щодо Москви, які були впроваджені через агресію проти України.

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Володимир Путін Джо Байден Дмитро Пєсков
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