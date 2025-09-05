"Нам все одно": Угорщина раптово пішла проти Путіна через Україну

У МЗС Угорщини заявили, що позиція угорського уряду "не визначається з-за кордону".

https://glavred.net/world/nam-vse-ravno-vengriya-vnezapno-poshla-protiv-putina-iz-za-ukrainy-10695689.html Посилання скопійоване

Угорщина раптово пішла проти Путіна через Україну / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Угорщина проти вступу України до Європейського союзу

Путін нещодавно заявив, що не проти України в ЄС

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС попри те, що Кремль публічно не заперечує проти української євроінтеграції.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

відео дня

Він, зокрема, заявив, що позиція угорського уряду "не визначається з-за кордону" і офіційному Будапешту "не цікаво, що думають у Москві" щодо вступу України до Європейського союзу.

"Нам однаково, що думає москва про членство України в ЄС. Нас хвилює тільки думка угорського народу, і він ясно висловився: він не хоче бачити Україну в ЄС, оскільки це зруйнує наших фермерів, наш ринок праці та нашу безпеку. Тому, як би Зеленський не розраховував на вплив Росії, Угорщина не підтримає вступ України до ЄС", - заявив глава угорського МЗС.

Українські біженці в Європі / Инфографика Главред

Відносини України та Угорщини - що відомо

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна заборонила в'їзд Роберту Бровді, командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ, відомому за позивним "Мадяр". Заборона пов'язана з атакою на нафтопровід "Дружба". Примітно, що сам Роберт Бровді є етнічним угорцем.

Зі свого боку заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр заявив, що Угорщина готова переглянути блокаду членства України в ЄС. Він наголосив, що Будапешт чекає конкретних дій, а не нових обіцянок.

Згідно з повідомленням угорського видання Portfolio, уряд Угорщини подав позов до Генерального суду ЄС. Метою позову є оскарження рішення Ради Європейського Союзу, яке дозволяє використовувати доходи від заморожених російських активів для фінансової допомоги Україні.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред