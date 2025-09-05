"Нам все одно": Угорщина раптово пішла проти Путіна через Україну

Ви дізнаєтеся:
- Угорщина проти вступу України до Європейського союзу
- Путін нещодавно заявив, що не проти України в ЄС
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС попри те, що Кремль публічно не заперечує проти української євроінтеграції.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
Він, зокрема, заявив, що позиція угорського уряду "не визначається з-за кордону" і офіційному Будапешту "не цікаво, що думають у Москві" щодо вступу України до Європейського союзу.
"Нам однаково, що думає москва про членство України в ЄС. Нас хвилює тільки думка угорського народу, і він ясно висловився: він не хоче бачити Україну в ЄС, оскільки це зруйнує наших фермерів, наш ринок праці та нашу безпеку. Тому, як би Зеленський не розраховував на вплив Росії, Угорщина не підтримає вступ України до ЄС", - заявив глава угорського МЗС.
Відносини України та Угорщини - що відомо
Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна заборонила в'їзд Роберту Бровді, командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ, відомому за позивним "Мадяр". Заборона пов'язана з атакою на нафтопровід "Дружба". Примітно, що сам Роберт Бровді є етнічним угорцем.
Зі свого боку заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр заявив, що Угорщина готова переглянути блокаду членства України в ЄС. Він наголосив, що Будапешт чекає конкретних дій, а не нових обіцянок.
Згідно з повідомленням угорського видання Portfolio, уряд Угорщини подав позов до Генерального суду ЄС. Метою позову є оскарження рішення Ради Європейського Союзу, яке дозволяє використовувати доходи від заморожених російських активів для фінансової допомоги Україні.
Вам може бути цікаво:
- Угорщина і Словаччина можуть відмовитися від газу з РФ: названо головну умову
- Замість сварок - спільні перемоги: Алфьоров - про те, що заважає Україні домовитися з Польщею, Угорщиною та Словаччиною
- ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти РФ в Угорщину: в Орбана вибухнули гнівом
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред