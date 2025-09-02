Рус
Путін цинічно виправдав війну в Україні і видав порцію абсурду про НАТО і ЄС

Руслана Заклінська
2 вересня 2025, 13:53оновлено 2 вересня, 14:31
Путін заявив, що Росія не заперечує проти членства України в ЄС, але виступає проти вступу до НАТО.
Путін і Фіцо у Пекіні видали низку цинічних заяв / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що сказав Путін:

  • Росія ніколи не заперечувала проти членства України в ЄС, а НАТО - це інше питання
  • Москва нібито була змушена захищати людей, які повязують свою долю з РФ, це і є причиною війни
  • Росія битиме по українській енергоінфраструктурі

У Росії нібито ніколи не було бажання на когось нападати. Війна в Україні начебто спричинена тим, що Захід сприяв державному перевороту в Києві. Таку заяву зробив лідер РФ Володимир Путін на зустрічі з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо у Пекіні, передають російські ЗМІ.

За словами Путіна, війна в Україні начебто не повязана з агресією РФ, а є наслідком держперевороту, якому сприяв Захід. Єдина мета РФ в Україні "захист власних інтересів".

відео дня

"Москва була змушена захищати людей, які пов'язують свою долю з РФ", - цинічно пояснив напад Росії на Україну лідер Кремля.

Водночас Путін заявив, що Альянс намагався поглинути майже весь пострадянський простір. Росія, за його словами, була змушена реагувати на це розширення для "захисту своїх інтересів і безпеки".

Напад РФ на Європу

Путін також заявив, що не планує нападати на Європу. Водночас він вирішив наголосити, що нібито у нього "ніколи не було бажання на кого-небудь нападати" .

"Істерія на цю тему в Євросоюзі - це провокація або повна некомпетентність", – сказав російський диктатор.

Він також назвав країни НАТО "спеціалістами із фільмів жахів", натякаючи на їхні страхи щодо Росії та нібито безпідствані "страшилки" щодо російького нападу, у який вірить Захід.

Удари по енергетиці

Путін стверджує, що Москва довго терпіла удари по своїй енергоінфраструктурі, а тепер почала "серйозно відповідати". Він вирішив пригрозити Україні і заявив, що Росія битиме по українській енергетиці, якщо атаки продовжаться.

Водночас Путін вимагає від Європи закрити постачання газу та нафти в Україну, щоб "припинити удари по енергетиці РФ".

Нафтопровід "Дружба"

Прем'єр-міністр Словаччини на зустрічі з Путіним в Пекіні розкритикував українські удари по нафтопроводу "Дружба". Фіцо заявив, що Словаччина дуже "жорстко" реагує на подібні інциденти та має намір порушити питання українських атак під час запланованої зустрічі з Зеленським 5 вересня.

Крім того, прем’єр-міністр подякував Путіну за "гостинність, надану делегації Словаччини під час нещодавнього візиту на парад перемоги у РФ". А Путін натомість відверто похвалив Роберта Фіцо за його зовнішню політику.

нефтепровод
Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Вступ України в НАТО і ЄС

Путін також сказав, що Росія ніколи не заперечувала проти членства України в ЄС, а питання НАТО він назвав "іншим". Згодом російський диктатор додав, що Росія вважає неприйнятним членство України в НАТО.

"ЄС не є військово-політичним блоком, на відміну від НАТО. Ми виступали проти військового освоєння України, тому що це загрожує російській безпеці", - висловився Путін.

Фіцо натоміться зазначив, що Україна не зможе стати членом НАТО, але приєднання до ЄС Словаччина підтримає. Він порівняв ЄС із "жабою на дні криниці", яка не бачить реального стану речей.

Дивіться відео із заявами Фіцо про вступ України в НАТО і ЄС:

Фіцо зробив заяву про вступ України в НАТО і ЄС / Фото: скріншот

Крім цього, Путін заявив, що консенсус щодо гарантій безпеки України можливий. Водночас російський лідер додав, що безпека України "не може забезпечуватися за рахунок безпеки інших країн, зокрема Росії".

Діалог з США

Лідер РФ висловив надію на продовження конструктивного діалогу з США. Він заявив про готовність Москви співпрацювати з американською стороною, а також із Україною у питаннях безпеки на Запорізькій АЕС. За словами російського диктатора, ці питання нібито "опосередковано вже обговорювалися".

Путін також повідомив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом на Алясці можливі варіанти забезпечення безпеки України після завершення війни.

Заяви Путіна і поява Януковича - що відомо

Як повідомляв Главред, російський диктатор Путін на саміті ШОС заявив, що війну проти України нібито спровокували державний переворот в Україні та втручання Заходу, а не Росія. Для врегулювання війни він пропонує усунути "причини кризи" та відновити "справедливий баланс" у сфері безпеки.

Також 1 вересня український експрезидент Віктор Янукович уперше з 2022 року записав відеозвернення щодо України. Він похвалив Путіна, погодився з його позицією про неможливість вступу України в НАТО та назвав це "катастрофою для країни". Янукович також заявив, що свідомо працював над зближенням України з ЄС, хоча під час переговорів європейські партнери нібито часто поводилися зарозуміло.

Аналітики ISW вважають, що Кремль приурочив звернення Януковича до виступу Путіна на саміті ШОС, намагаючись надати легітимності його вимозі про зміну режиму в Україні. У відео Янукович підтримав Путіна і критикував ЄС за нібито "некоректну" поведінку. ISW підкреслило, що це ймовірно спланована інформаційна акція.

Про персону: Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО Володимир Путін Путін новини війна Росії та України Роберт Фіцо Вступ України до Євросоюзу
