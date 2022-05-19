"Нам байдуже, скільки знищувати країн": у РФ пригрозили світу ядерною війною

РФ погрожує країнам НАТО ядерним ударом / ua.depositphotos.com

У Росії пригрозили світу ядерною війною, якщо Швеція та Фінляндія вступлять у НАТО. З відповідною гучною заявою виступив депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов.

Він додав, що Росію не цікавить кількість країн, які доведеться знищити.

"Шведам і фінам треба розуміти прості речі - пряме боєзіткнення з ними можливе тільки тоді, коли ми будемо воювати з НАТО. А якщо війна з НАТО буде, то вона не буде з безпілотниками, вона буде ядерною. І нам байдуже, скільки країн знищувати - 28 чи 32", - сказав Олексій Журавльов.

Депутат переконаний, що у випадку ядерного удару зможе вижити лише частина населення в Америці, у жителів Швеції чи Фінляндії, на думку Журавльова, такого шансу нібито нема.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Нагадаємо, перший заступник голови Росії при ООН Дмитро Полянський пригрозив Фінляндії та Швеції. Він зазначив, що ці країни можуть стати цілями для військових РФ, якщо вони будуть намагатися вступити в НАТО.

Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії у Північноатлантичний альянс буде швидким і гладким. Він додав, що країну "тепло зустрінуть у своїх лавах". Такий крок може зміцнити не лише Фінляндію, а й західний військовий альянс.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував бажання Фінляндії та Швеції вступити до НАТО. Він вважає ці країни притулком для "терористичних організацій". Ердоган уточнив, що у Фінляндії та Швеції ведуть діяльність представники "Робочої партії Курдистану", яку у Туреччині вважають терористичною організацією.

У свою чергу Євросоюз наголосив на тому, що Туреччині загрожує ізоляція у випадку блокування процесу вступу країн до НАТО.

18 травня представники Фінляндії та Швеції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі (Бельгія) офіційно подали заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу.

США пообіцяли стримати потенційну агресію на адресу Фінляндії та Швеції під час розгляду заявок обох держав на приєднання до Північноатлантичного альянсу.

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