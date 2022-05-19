УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Нам байдуже, скільки знищувати країн": у РФ пригрозили світу ядерною війною

19 травня 2022, 14:00

У Росії вірять у те, що їхньої зброї вистачить на знищення 32 країн.

РФ погрожує країнам НАТО ядерним ударом / ua.depositphotos.com

У Росії пригрозили світу ядерною війною, якщо Швеція та Фінляндія вступлять у НАТО. З відповідною гучною заявою виступив депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов.

Він додав, що Росію не цікавить кількість країн, які доведеться знищити.

"Шведам і фінам треба розуміти прості речі - пряме боєзіткнення з ними можливе тільки тоді, коли ми будемо воювати з НАТО. А якщо війна з НАТО буде, то вона не буде з безпілотниками, вона буде ядерною. І нам байдуже, скільки країн знищувати - 28 чи 32", - сказав Олексій Журавльов.

Депутат переконаний, що у випадку ядерного удару зможе вижити лише частина населення в Америці, у жителів Швеції чи Фінляндії, на думку Журавльова, такого шансу нібито нема.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Нагадаємо, перший заступник голови Росії при ООН Дмитро Полянський пригрозив Фінляндії та Швеції. Він зазначив, що ці країни можуть стати цілями для військових РФ, якщо вони будуть намагатися вступити в НАТО.

Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії у Північноатлантичний альянс буде швидким і гладким. Він додав, що країну "тепло зустрінуть у своїх лавах". Такий крок може зміцнити не лише Фінляндію, а й західний військовий альянс.

читайте такожПлани Росії провалилися: Україна може відвоювати і Крим, і Донбас - НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував бажання Фінляндії та Швеції вступити до НАТО. Він вважає ці країни притулком для "терористичних організацій". Ердоган уточнив, що у Фінляндії та Швеції ведуть діяльність представники "Робочої партії Курдистану", яку у Туреччині вважають терористичною організацією.

У свою чергу Євросоюз наголосив на тому, що Туреччині загрожує ізоляція у випадку блокування процесу вступу країн до НАТО.

18 травня представники Фінляндії та Швеції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі (Бельгія) офіційно подали заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу.

США пообіцяли стримати потенційну агресію на адресу Фінляндії та Швеції під час розгляду заявок обох держав на приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Інші новини:

НАТО Финляндия Швеція ядерна війна Росія
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:51

Україна мобілізує всі ресурси для реалізації плану відновлення країни — Кубраков

14:44

Армія України відбила всі атаки військ РФ на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямкахВідео

14:41

СБУ затримала брата скандального Олега Царьова, який планував диверсії на ДніпропетровщиніВідео

14:37

Молодик в червні 2022: що потрібно робити, щоб залучити удачу і благополуччя

14:33

23 травня 2+2 покаже благодійний матч Героїв Інтеграції на підтримку України

Реклама
14:31

Не кораблями єдиними: новітній російський військовий супутник згорів в атмосфері

14:00

У Львові врятували 15-річну харків'янку, яка потрапила під обстріл фосфорними бомбами

14:00

"Нам байдуже, скільки знищувати країн": у РФ пригрозили світу ядерною війноюВідео

13:56

Експерт пояснив, чому путінський бліцкриг в Україні жорстоко провалився

13:46

Люди зі сталі і боягузтво Німеччини: чому Україна повинна вистояти у війні з РосієюПогляд

13:40

Не давати козирів Путіну: Україна вимагає від Європи конкретики щодо вступу до ЄСВідео

13:13

Кремлівський "фюрер" засмутив свою "Єву Браун": стосунки Кабаєвої та Путіна дали тріщину

13:00

Гороскоп на завтра 20 травня 2022: Левам – сімейні проблеми, Стрільцям - здійснення бажань, Рибам - вороги

12:58

У Черкасах зробили бойову вишиванку для української армії: яскраві фото

12:55

ЗСУ збили атаку військ РФ під Ізюмом: ворог не може оточити Донбас і переходить в оборону - ЖдановВідео

12:29

З Білорусі додому повернули 14-річного підлітка, якого викрали окупанти з ЧернігівщиниФото

12:20

"Войовниця" з Норвегії: ексдепутатка парламенту приїхала битися за Україну

12:12

Ті, що вижили - тікали: журналіст розповів про успішну контратаку ЗСУ на Харківщині

12:03

Плани Росії провалилися: Україна може відвоювати і Крим, і Донбас - НАТОВідео

11:35

Польща передасть Україні 250 тисяч тонн бензину: коли почнуться поставкиВідео

Реклама
11:29

Розпад Росії: коли і які території можуть "уплисти" від РФПогляд

11:26

Окупанти зруйнували понад 4 тисячі житлових будинків на Київщині – Тимошенко

11:20

Капітуляція Москви та виведення військ: Арестович назвав умови для примирення України та Росії

11:14

Якщо Україна буде в НАТО, Путін не ризикне завдати по ній ядерного удару – посол у ФРНВідео

10:52

Поступок Путіну не буде: Подоляк зажадав виведення військ РФ з України

10:13

Важка зброя Заходу для ударів по армії Росії: танки з Польщі вже у ЗСУ у Харківській областіВідео

09:48

"Нервувати не треба - гроші шукати не потрібно": експерт пояснив, що на практиці означає ленд-лізВідео

09:48

"Націонал-зрадниця": молодша дочка Путіна зустрічається з Зеленським - ЗМІ

09:45

Путін прибрав ряд генералів за провали у війні, доля Герасимова під питанням - британська розвідкаВідео

09:35

Брежнєву зняли, коли вона грузила гуманітарку в фури

09:25

Були на озброєнні тільки у США та Ізраїлю: ЗСУ "обкатали" американські кулемети М240Відео

09:17

Путін сподівається на втому Заходу: чому війна в Україні може завершитися до осеніПогляд

09:10

ЗСУ знищили ворожу станцію радіоперешкод Р-330Ж ЖительВідео

08:52

Не міг дивитися, як бомбять Харків: 63-річний колишній десантник влаштував окупантам підпільну війнуВідео

08:31

День вишиванки 2022: дата, історія свята, привітання та картинки

08:19

Тепер битиме по росіянах: ЗСУ затрофеїли ворожу САУ 2С3 Акація-МВідео

08:02

"Дочка ще дихала": поліцейський з Бородянки знайшов мертвими всю сім'ю після обстрілу окупантів

07:51

Ситуація на Півдні: ЗСУ відправили на концерт Кобзона 20 окупантів і знищили військову техніку РФВідео

07:16

"Грохнули двох високопоставлених військових": Арестович розповів про полювання партизанів на Півдні

06:42

"Потрібно протриматися до кінця травня: Арестович пояснив, коли окупанти вже не зможуть наступати

Реклама
06:29

Останні потуги Кремля, або Як російська економіка несеться у прірвуПогляд

05:20

Долар різко рвонув вгору: що відбувається на "чорному ринку"Відео

04:51

"Батьківщина - це не зад президента": лідер ДДТ Юрій Шевчук звернувся зі сміливою промовою до росіянВідео

04:21

Вакансії майбутнього: які професії будуть популярні в 2030 році

04:10

Неймовірна заміна хлібу: готуємо найсмачніший тонкий лаваш з 3 інгредієнтівВідео

03:40

Спеки не буде: синоптики розповіли, якою буде погода до кінця травняВідео

03:07

"В України буде 2-3 години, щоб зайняти Крим": Умеров назвав єдину умову повернення півостроваВідео

02:43

Мокра Кім Кардашьян в показала свої принади в "голому" бікіні

02:34

Які овочі можна заморожувати на зиму: 3 весняні рецепти

02:04

Коли війська окупантів в Україні видихнуться: прогноз військового експерта

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти