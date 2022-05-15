ЄС пригрозив Туреччині ізоляцією через блокування вступу Фінляндії та Швеції в НАТО

ЄС погрожує Туреччині ізоляцією через блокування вступу Фінляндії та Швеції до НАТО / Reuters

Євросоюз погрожує Туреччині ізоляцією у НАТО. До таких заяв вдався лідер провідної фракції Європарламенту - Європейської народної партії - Манфред Вебер через ймовірність блокування вступу Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Вебер переконаний, що немає жодної причини, аби відкласти чи заблокувати процес вступу зазначених країн до НАТО.

"Будь-хто, хто ставить під сумнів єдність НАТО, ізолює себе всередині Альянсу", - сказав Манфред Вебер.

Він додав, що Фінляндія та Швеція самостійно ухвалили рішення про вступ і вже фактично є частиною альянсу.

читайте також"Не суньте свій ніс" : у МЗС України висловилися про закиди Росії щодо вступу до ЄС

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував бажання Фінляндії та Швеції вступити до НАТО. Він вважає ці країни притулком для "терористичних організацій". Ердоган уточнив, що у Фінляндії та Швеції ведуть діяльність представники "Робочої партії Курдистану", яку у Туреччині вважають терористичною організацією.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Нагадаємо, перший заступник голови Росії при ООН Дмитро Полянський пригрозив Фінляндії та Швеції. Він зазначив, що ці країни можуть стати цілями для військових РФ, якщо вони будуть намагатися вступити в НАТО.

Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії у Північноатлантичний альянс буде швидким і гладким. Він додав, що країну "тепло зустрінуть у своїх лавах". Такий крок може зміцнити не лише Фінляндію, а й західний військовий альянс.

Сьогодні, 15 травня, влада Фінляндії офіційно ухвалила рішення подати заявку на вступ до НАТО.

Інші новини: