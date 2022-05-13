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Ердоган виступив проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: там "підтримують тероризм"

13 травня 2022, 18:10

Туреччина може не підтримати Фінляндію та Швецію через співробітництво із представниками "Робочої партії Курдистану".

Ердоган не підтримує Швецію та Фінляндію у вступі до НАТО / Скриншот YouTube

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував бажання Фінляндії та Швеції вступити до НАТО. Він вважає ці країни притулком для "терористичних організацій". Про це повідомляє Haberler.

Таким чином, Туреччина, яка є членом Альянсу, може виступити проти вступу Швеції та Фінляндії.

Ердоган звинуватив парламентарів цих країн у підтримці тероризму.

"У нас немає позитивної думки. Скандинавські країни схожі на гостьові будинки для терористичних організацій. Ті, хто підтримує тероризм, перебувають у парламентах цих країн", - додав він.

Ердоган уточнив, що у Фінляндії та Швеції ведуть діяльність представники "Робочої партії Курдистану", яку у Туреччині вважають терористичною організацією.

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Міністр закордонних справ Швеції вже відреагувала на заяву Ердогана, зазначивши, що вона стала несподіванкою.

"Я зустрілася зі своїм турецьким колегою напередодні, і ми також обговорювали можливу заявку Швеції на членство в НАТО кілька тижнів тому на двосторонній зустрічі ... У нас хороші та конструктивні стосунки, і вони нам нічого подібного не сказали. Ні посли НАТО, ні жодна з 30 країн не представили нічого подібного" - заявила Лінде.

У Фінляндії також були здивовані такою позицією. Глава МЗС Пекка Хаавісто переконаний, що "у цьому процесі Фінляндії потрібно терпіння", а "більшість проблем завжди можна вирішити".

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Нагадаємо, перший заступник голови Росії при ООН Дмитро Полянський пригрозив Фінляндії та Швеції. Він зазначив, що ці країни можуть стати цілями для військових РФ, якщо вони будуть намагатися вступити в НАТО.

Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії у Північноатлантичний альянс буде швидким і гладким. Він додав, що країну "тепло зустрінуть у своїх лавах". Такий крок може зміцнити не лише Фінляндію, а й західний військовий альянс.

Інші новини:

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НАТО Финляндия Швеція Реджеп Тайїп Ердоган
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