Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО/ Nato.int і ua.depositphotos.com

Представники Фінляндії та Швеції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі (Бельгія) офіційно подали заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Посол Фінляндії при НАТО Клаус Корхонен і посол Швеції Аксель Вернгоф передали заявки генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу.

"Це прекрасний день у критичний момент для нашої безпеки... кожна країна має право вибирати свій шлях. Ви зробили свій вибір після ретельно демократичного процесу, і я вітаю ваше рішення приєднатися до НАТО. Ви-наші найближчі партери, і ваше членство збільшить нашу загальну безпеку. Це історичний момент", - заявив генсек Столтенберг.

Тепер заявки країн має узгодити кожна з 30 держав-союзників у Північноатлантичному альянсі.

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Нагадаємо, раніше, 20 квітня, в парламенті Фінляндії на тлі війни РФ проти України пройшли дебати щодо можливості вступу Гельсінкі до НАТО. Кілька годин 200 депутатів обговорювали висновок щодо переваги та ризиків перебування країни в Альянсі. За підсумком більшість депутатів підтримали ідею євроатлантичної інтеграції фінської держави.

Більшість фінів дотримувалися точки зору, згідно з якою Фінляндія повинна бути нейтральною державою. Однак країна регулярно брала участь у навчаннях НАТО. Близько 60% фінів стали підтримувати вступ держави до Альянсу після військового вторгнення Росії в Україну.

Пізніше фінські журналісти писали, що влада Росії, погрожували в якості помсти за такий намір Фінляндії припинити постачання газу в країну.

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