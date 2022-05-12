Вступ Фінляндії у НАТО буде швидким і гладким – Столтенберг

Генсек заявив, що члени Альянсу тепло зустрінуть нову країну у своїх лавах.
Процес вступу Фінляндії у Північноатлантичний альянс буде швидким і гладким, а члени НАТО тепло зустрінуть її у своїх лавах.
Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, пише Reuters. За його словами, вступ цієї країни в НАТО зміцнить як західний військовий альянс, так і саму Фінляндію.
"Якщо Фінляндія вирішить подати заявку, її тепло зустрінуть в НАТО, і процес вступу буде гладким і швидким", – наголосив Столтенберг.
За словами генсека Альянсу, Фінляндія – один із найближчих партнерів НАТО зі зрілою демократією. Столтенберг зазначив, що ця країна зможе внести важливий внесок у безпеку Європи.
Можливий вступ Фінляндії у НАТО
Нагадаємо, ще наприкінці лютого цього року представниця МЗС РФ Марія Захарова пригрозила Фінляндії "серйозними наслідками", якщо та вступить у НАТО.
В середині квітня Росія почала стягувати війська до кордону з Фінляндією після того, як в Гельсінкі заявили про намір вступити до НАТО. На території РФ у напрямку до кордону з Фінляндією було помічено пересування важкого озброєння, включаючи ракетні системи.
У той же час було помічено, що Фінляндія теж почала перекидати військову техніку до кордонів з РФ.
На початку травня стало відомо, що Росія у своїх спробах залякати Фінляндію уже готова розірвати угоду про оренду Сайменського каналу, який є однією з найголовніших транспортних артерій фінської держави.
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