УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Росії пригрозили Швеції та Фінляндії у разі вступу до НАТО

12 травня 2022, 22:03

Як тільки Фінляндія і Швеція стануть членами НАТО і підрозділи Альянсу будуть там, ці території стануть можливими цілями для військових РФ.

false
У Росії пригрозили Швеції та Фінляндії у разі вступу до НАТО / rferl.org

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО не стане ударом для безпеки РФ. Росія готова протистояти загрозі Альянсу, повідомив перший заступник голови Росії при ООН Дмитро Полянський.

При цьому він зазначив, що як тільки Фінляндія і Швеція стануть членами НАТО і підрозділи Альянсу будуть там, ці території стануть можливими цілями для військових РФ.

Фінляндія вступає в НАТО

У парламенті Фінляндії 20 квітня на тлі війни РФ проти України пройшли дебати щодо можливості вступу Гельсінкі до НАТО. Кілька годин 200 депутатів обговорювали висновок щодо переваги та ризиків перебування країни в Альянсі. За підсумком більшість депутатів підтримали ідею євроатлантичної інтеграції фінської держави.

Більшість фінів дотримувалися точки зору, згідно з якою Фінляндія повинна бути нейтральною державою. Однак країна регулярно брала участь у навчаннях НАТО. Близько 60% фінів стали підтримувати вступ держави до Альянсу після військового вторгнення Росії в Україну.

Заявка на вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу може бути подана в будь-який момент. Очікується, що рішення буде схвалене до 12 травня.

Читайте також:

viber
новини Росії війна в Україні НАТО Швеція
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 11 травня 2022: Овнам – пророчі сни, Тільцям - втрати, Козерогам - виграшГороскоп на сьогодні, 11 травня 2022: Овнам – пророчі сни, Тільцям - втрати, Козерогам - виграш Місячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робітМісячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робіт Син Таїсії Повалій відхрестився від матері після її гидкого виступу з українською піснею на 9 травняСин Таїсії Повалій відхрестився від матері після її гидкого виступу з українською піснею на 9 травня Прикмети на 10 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день травняПрикмети на 10 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день травня Путін не вірив, що Захід надасть Україні зброю: Фейгін заявив про новий сюрприз РФ від Києва та СШАПутін не вірив, що Захід надасть Україні зброю: Фейгін заявив про новий сюрприз РФ від Києва та США
Підтримайте Главред

Останні новини

23:38

У Маріуполі рашисти знімають сюжети, як багато людей "рветься" на роботу в "ДНР"

23:12

"У Путіна урвався терпець - добра ознака": експерт пояснив ситуацію

22:54

У Миколаєві пролунали потужні вибухи: перші подробиціВідео

22:54

У Києві в деяких районах немає світла: що сталося та кому саме не пощастилоВідео

22:45

Лоліта показала свою тяжкохвору дочку, яку вивезла з Києва, коли вторглася Росія

Реклама
22:42

Милованов пояснив, чому Україні потрібно 5-8 мільярдів доларів допомоги на місяць

22:36

Учасники Євробачення-2022 потужно переспівали хіт Stefania групи Kalush OrchestraВідео

22:23

Кулеба різко відреагував на відправку Росією вкраденого зерна до Сирії

22:06

Євробачення 2022: онлайн-трансляція другого півфіналуВідео

22:03

У Росії пригрозили Швеції та Фінляндії у разі вступу до НАТОВідео

21:56

"Відберемо підземні сховища": Путіну поставили "газовий ультиматум"Відео

21:38

Астролог назвала дату, коли Україна оголосить про перемогу у війніВідео

21:28

Стало відомо, який варіант визволення бійців "Азова" Ердоган пропонував російським окупантамВідео

21:19

"Скасувала всі концерти і не збирається вибачаться": представник Лободи озвучив позицію співачки

21:07

Позиція змінилася: у Росії передумали щодо вступу України до ЄС

21:03

"Корумповано. Бойкот шоу. Досить": на Євробаченні-2022 розгорівся неабиякий скандал

20:59

Під Києвом пронісся величезний смерч: з'явилося відео природного явищаВідео

20:49

Окупанти Чорнобаївку називають "чистилищем" для військових і кладовищем для техніки - СБУ

20:41

У Бучі російські окупанти залишили моторошний "подарунок" дитиніВідео

20:15

ЗСУ підбили біля Зміїного новітнє судно флоту РФ Всеволод БобровВідео

Реклама
20:04

Прикмети на 14 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:00

Ірина Білик розповіла, що думає про колишнього чоловіка, який пішов у ЗСУ: "Коли дізналася, плакала"

19:49

Російські війська завдали потужного ракетного удару по ХортиціВідео

19:24

Рада ООН з прав людини схвалила резолюцію щодо злочинів РосіїВідео

19:24

На зло окупантам: на вулицях Херсона з'являються прапори УкраїниФотоВідео

19:23

Братські могили навколо Маріуполя продовжують зростати: нові свідчення злочинів росіян

19:21

Істерика Росії: чи здатен Путін розв'язати відкриту війну з НАТОПогляд

19:07

Анормальна спека і смерчі: синоптики розповіли, яким буде червень в УкраїніВідео

18:58

Катерина Осадча стала співведучою Сніданку з 1+1 та розповіла про долю Світського життя після війниВідео

18:57

"СБУ збирає тіла жінок та дітей для імітації авіанальоту": Росія поширює жахливі фейки

18:41

Заборона РПЦ в Україні: в Онуфрія заговорили про "беззаконня на релігійному ґрунті"Відео

18:39

Це неймовірно красиво: переможець Євробачення-2009 зіграв пісню Kalush Orchestra на скрипціВідео

18:25

Росія 13 травня відрубає постачання газу до Фінляндії - ЗМІ

18:00

Ведемо переговори про евакуацію 38 тяжкопоранених солдатів з "Азовсталі" - ВерещукВідео

17:57

Нові "прильоти" по Полтавщині: РФ завдала потужного ракетного ударуВідео

17:54

Залучите багато грошей і удачу: астрологи назвали вдалі і небезпечні дні для кожного знака зодіакуВідео

17:53

FootballHub розповів історію українського футболіста Костянтина Яцика

17:47

Тисячі тонн викраденого українського зерна помітили у Сирії: фото з супутника

17:39

Відчай "меблів" Путіна, або Навіщо Медведєв знову загрожує світу ядерною дубиноюПогляд

17:35

Ворог перекидає резерви та готує штурм: рашисти планують захоплення ХерсонщиниВідео

Реклама
17:31

Дефіцит бензину в Україні: у Кабміні розповіли, як зміняться ціни на паливо

17:15

Відбудова житла: в ОП показали, як зводять новий дім для сім'ї загиблого військового

17:13

Євген Клопотенко вперше розповів про новий роман: "Твоє серце зайняте на все життя"

17:11

29 травня заплановано відновлення руху через міст у Стоянці-Тимошенко

17:08

"Каратель" з небес в дії: український дрон Punisher знищив базу армії РФ з арсеналом ракетВідео

16:57

Маріуполь готуються приєднати до РФ: з'явилася дата "референдуму"Відео

16:46

В'ятрович детально пояснив, в якій безодні минулого скоро опиняться росіяни

16:42

Марки з Зеленським по 500 злотих за штуку вже розкупили: чому вони такі цінніФото

16:41

"Для мене Україна – не іноземна держава": Розенбаум висловився про війну в Україні

16:30

Путін "завис" у Сочі на дні народження Кабаєвої: ЗМІ розкрили деталіВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти