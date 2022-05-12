У Росії пригрозили Швеції та Фінляндії у разі вступу до НАТО / rferl.org

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО не стане ударом для безпеки РФ. Росія готова протистояти загрозі Альянсу, повідомив перший заступник голови Росії при ООН Дмитро Полянський.

При цьому він зазначив, що як тільки Фінляндія і Швеція стануть членами НАТО і підрозділи Альянсу будуть там, ці території стануть можливими цілями для військових РФ.

Фінляндія вступає в НАТО

У парламенті Фінляндії 20 квітня на тлі війни РФ проти України пройшли дебати щодо можливості вступу Гельсінкі до НАТО. Кілька годин 200 депутатів обговорювали висновок щодо переваги та ризиків перебування країни в Альянсі. За підсумком більшість депутатів підтримали ідею євроатлантичної інтеграції фінської держави.

Більшість фінів дотримувалися точки зору, згідно з якою Фінляндія повинна бути нейтральною державою. Однак країна регулярно брала участь у навчаннях НАТО. Близько 60% фінів стали підтримувати вступ держави до Альянсу після військового вторгнення Росії в Україну.

Заявка на вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу може бути подана в будь-який момент. Очікується, що рішення буде схвалене до 12 травня.

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