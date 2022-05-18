Вступ до НАТО: Байден пообіцяв Фінляндії та Швеції захист від агресії Росії

Джо Байден пообіцяв Швеції та Фінляндії допомогу / Reuters

США пообіцяли стримати потенційну агресію на адресу Фінляндії та Швеції під час розгляду заявок обох держав на приєднання до Північноатлантичного альянсу, повідомляє сайт Білого дому.

Американський президент Джо Байден підтримав фінську і шведську заявки на вступ до НАТО. Він також запропонував обом державам захист США на випадок агресії до членства.

"Поки їх заявки на вступ до НАТО розглядаються, Сполучені Штати будуть працювати з Фінляндією і Швецією для збереження пильності за будь-якими загрозам нашій загальній безпеці, а також стримувати і протистояти агресії або загрозі агресії", - заявив Байден.

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Він додав, що з нетерпінням чекає зустрічі з лідерами обох країн – фінським президентом Нііностіо і шведською прем'єр-міністркою Андерссон. Візит намічений на 19 травня.

"НАТО гарантує безпеку мільярда людей в Європі і Північній Америці, об'єднаних нашою спільною прихильністю демократичним принципам і нашим поглядам на мир і процвітання в Європі і по всій планеті. Моя відданість НАТО і статті 5 (напад на будь-яку з держав-членів) Альянсу розглядається як напад на них усіх - ред.) є залізобетонним", - додав президент США.

Нагадаємо, раніше, 20 квітня, в парламенті Фінляндії на тлі війни РФ проти України пройшли дебати щодо можливості вступу Гельсінкі до НАТО. Кілька годин 200 депутатів обговорювали висновок щодо переваги та ризиків перебування країни в Альянсі. За підсумком більшість депутатів підтримали ідею євроатлантичної інтеграції фінської держави.

Більшість фінів дотримувалися точки зору, згідно з якою Фінляндія повинна бути нейтральною державою. Однак країна регулярно брала участь у навчаннях НАТО. Близько 60% фінів стали підтримувати вступ держави до Альянсу після військового вторгнення Росії в Україну.

Пізніше фінські журналісти писали, що влада Росії, погрожували в якості помсти за такий намір Фінляндії припинити постачання газу в країну.

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