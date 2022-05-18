УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Вступ до НАТО: Байден пообіцяв Фінляндії та Швеції захист від агресії Росії

18 травня 2022, 21:46

Американський президент Джо Байден підтримав фінську і шведську заявки на вступ до НАТО.

Джо Байден
Джо Байден пообіцяв Швеції та Фінляндії допомогу / Reuters

США пообіцяли стримати потенційну агресію на адресу Фінляндії та Швеції під час розгляду заявок обох держав на приєднання до Північноатлантичного альянсу, повідомляє сайт Білого дому.

Американський президент Джо Байден підтримав фінську і шведську заявки на вступ до НАТО. Він також запропонував обом державам захист США на випадок агресії до членства.

"Поки їх заявки на вступ до НАТО розглядаються, Сполучені Штати будуть працювати з Фінляндією і Швецією для збереження пильності за будь-якими загрозам нашій загальній безпеці, а також стримувати і протистояти агресії або загрозі агресії", - заявив Байден.

читайте такожЕрдоган різко висловився про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Він додав, що з нетерпінням чекає зустрічі з лідерами обох країн – фінським президентом Нііностіо і шведською прем'єр-міністркою Андерссон. Візит намічений на 19 травня.

"НАТО гарантує безпеку мільярда людей в Європі і Північній Америці, об'єднаних нашою спільною прихильністю демократичним принципам і нашим поглядам на мир і процвітання в Європі і по всій планеті. Моя відданість НАТО і статті 5 (напад на будь-яку з держав-членів) Альянсу розглядається як напад на них усіх - ред.) є залізобетонним", - додав президент США.

Нагадаємо, раніше, 20 квітня, в парламенті Фінляндії на тлі війни РФ проти України пройшли дебати щодо можливості вступу Гельсінкі до НАТО. Кілька годин 200 депутатів обговорювали висновок щодо переваги та ризиків перебування країни в Альянсі. За підсумком більшість депутатів підтримали ідею євроатлантичної інтеграції фінської держави.

Більшість фінів дотримувалися точки зору, згідно з якою Фінляндія повинна бути нейтральною державою. Однак країна регулярно брала участь у навчаннях НАТО. Близько 60% фінів стали підтримувати вступ держави до Альянсу після військового вторгнення Росії в Україну.

Пізніше фінські журналісти писали, що влада Росії, погрожували в якості помсти за такий намір Фінляндії припинити постачання газу в країну.

Читайте також:

новини США військова агресія РФ Джозеф Байден
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:54

Вантаж 200 для Уралу: ліквідований комбриг РФ, що наводив переправу на Луганщині

21:46

Вступ до НАТО: Байден пообіцяв Фінляндії та Швеції захист від агресії РосіїВідео

21:40

Єлизавета II відвідала публічний захід у кольорах національного прапора УкраїниВідео

21:39

"Нас чекає кардинальний перелом у війні": експерт розповів, що чекає Україну найближчим часомВідео

21:17

ЗСУ потужно вломили окупантам на сході: спалили 220 рашистів разом з технікоюВідео

Реклама
21:02

Арестович показав, як на танку "поїхав воювати" з окупантамиВідео

21:00

Путін у пастці, Україна звільнить усі захоплені РФ території до кінця року – Тарас Загородній

20:53

"Три місяці не приводила себе до ладу": Лобода показала, як виглядає зараз

20:39

"Мене відкинуло на узбіччя, а далі - методом доміно": Заворотнюк потрапила в страшну аварію

20:37

Суворо заборонено: у МЗС зробили журналістам важливе попередження

20:32

В Україні різко зміниться погода і налетить ураганВідео

20:29

Штурм захлинувся: ЗСУ відбили атаки на Донбасі, рашисти відступили з втратамиВідео

20:03

Фотозаона для Селфі: рашисти хваляться фото зі школи і відкривають звідти вогонь

19:58

"Країна-ізгой": в ОП жорстко припечатали РФ і назвали умову відновлення переговорівВідео

19:47

Джонні Деппа може замінити жінка в "Піратах Карибського моря": кого обрали

19:36

Президент Молдови зажадала негайно вивести російські війська з Придністров'яВідео

19:32

Повний розгром: біля Білогорівки ЗСУ знищили 90 одиниць техніки РФФотоВідео

19:31

Тіна Кароль показала свою любов у лавах ЗСУ

19:31

Золота середина: навіщо Туреччина схиляє НАТО до компромісуПогляд

19:22

"Відвернулися всі": росіянку висміяли на червоній доріжці в Каннах, коли жоден фотограф не глянув на неї

Реклама
19:20

У них вірять навіть багатії: 5 звичок, щоб залучити гроші і велике багатствоВідео

19:05

Камалія на ювілей отримала від чоловіка-мільярдера подарунок за мільйон євроВідео

19:01

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії "завис": які перспективи його прийняття

18:55

ЗСУ зачищають Харківщину: рашистів вибили з селища біля кордону з РФВідео

18:43

Пройшов медкомісію і втік: на Закарпатті судитимуть військовозобов'язаного за ухилення від мобілізації

18:32

Звернення 1+1 media та Rewilding Ukraine щодо необхідності захисту тварин

18:26

У Міноборони назвали основну мету запуску окупантами ракет "Калібр"Відео

18:18

Воєнний стан і мобілізацію продовжують на три місяці - рішення ЗеленськогоВідео

18:14

Неймовірний вчинок: чоловік співачки Камалії купив два винищувачі для ЗСУВідео

17:53

"Випишемо гарячий тур": у Зеленського потролили плани рашистів щодо "курорту" в МаріуполіВідео

17:42

Шлях до членства: ЄС створить "платформу реконструкції" України, дадуть €9 мільярдів

17:37

Які фактори впливають на можливу зустріч Путіна і Зеленського-Подоляк

17:29

Рашистка Чичеріна заявила про плани РФ захопити всю ЄвропуВідео

17:26

"Свою кар'єру вона добила в мотлох": Ірина Федишин зганьбилася новою заявоюВідео

17:22

Загроза оточення і "коридор" до Криму: названо напрямок головного удару РФВідео

17:17

Не бачить сенсу проживати разом: Лоліта знову "сплавила" хвору дочку, але вже не в Росії

17:17

Кремлю стало соромно, чи чому російські генерали працюють на користь УкраїніПогляд

16:54

За літр бензину і ДП – 70 гривень: українців шокували новими цінами на АЗСВідео

16:51

Хрустка скоринка та повітряна начинка: рецепт ідеальних сочників за 5 хвилинВідео

16:47

"Розстрілюємо їх по ночах, коли вони тікають": окупант розповів про вбивства мирного населенняВідео

Реклама
16:44

Анатолій Анатоліч заступився за куму Лободу, і розповів, чому співачка замовчувала війну в Україні

16:30

Пекло під Херсоном: рашисти розстрілюють авто з людьми, які рятуються від окупаціїВідео

16:28

Старша дочка Фреймут показала свого бойфренда

16:21

Мінінфраструктури планує збільшити обсяги перевезення вантажів залізницею щонайменше на 50%

15:58

Прикмети на 19 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:56

У "ЛНР" влаштували масовий бунт через поголовну мобілізацію на війну з УкраїноюВідео

15:33

"Лобода, тебе клонували": екс-продюсер Лободи побачила співачку під ручку з Кіркоровим

15:29

Окупанти безжалісно розстріляли з "Градів" близько 100 цивільних машин на ХерсонщиніВідео

15:27

Російські загарбники планують знести АзовстальВідео

15:27

Як Путін прирік Росію на довічну ізоляціюПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти