'Нам не потрібні удари по Москві': експерт сказав, що спровокує громадянську війну в РФ

Україні не варто завдавати ударів по столиці РФ – потрібні удари по російських енергомережах, що може спричинити блекаут.

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Україні не потрібні удари по Москві, вважає експерт/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, Главред

Коротко:

Україні не варто бити по Москві, варто наносити удари по енергомережах РФ

Такі удари допоможуть розхитати ситуацію в РФ і наблизити громадянську війну

Удари по Москві не впливають на зговірливість російського диктатора Володимира Путіна, він досі впевнений, що у країни-агресорки Росії вже добре.

Україні варто наносити удари не по Москві, а по енергомережах РФ, що може спричинити блекаут. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду.

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"На зговірливість – ні (удари по Москві не впливають – ред.), тому що він (Путін – ред.) упевнений, що у РФ все добре. Прилетіло по Казані – він одразу занервував, оскільки там багато виробництв. Але нам не потрібні удари по Москві – потрібні удари по її енергомережах, які можуть спричинити блекаут", – зазначив Загородній.

Він наголосив, що саме такі кроки здатні системно працювати на розхитування ситуації та наближення громадянської війни.

"Навіть по Кадирову б'ють з тією ж метою: спровокувати його на боротьбу з Кремлем", – сказав експерт.

Удари по території Росії – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що стали відомі деталі удару ЗСУ по важливому об'єкту РФ. Україна нанесла не лише економічні збитки ворогу, але й послабила здатність армії РФ продовжувати бойові дії.

Також повідомлялося, що оборонна промисловість ворога під ударом – дрони атакували важливий об'єкт в РФ. На оборонному заводі у Тамбовській області Росії сталося загорання.

Нагадаємо, відбулася атака дронів у Воронезькій області – ціллю міг стати військовий аеродром РФ. Над територією аеродрому нібито були збиті дрони.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ потужно вдарили по російському об’єкту ВПК у Ростовській області. На підприємстві, по якому було завдано удару, виготовляли тверде ракетне паливо для балістичних ракет, якими РФ била по Україні.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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