Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Нам не потрібні удари по Москві": експерт сказав, що спровокує громадянську війну в РФ

Альона Вороніна
26 грудня 2024, 14:11
167
Україні не варто завдавати ударів по столиці РФ – потрібні удари по російських енергомережах, що може спричинити блекаут.
'Нам не потрібні удари по Москві': експерт сказав, що спровокує громадянську війну в РФ
Україні не потрібні удари по Москві, вважає експерт/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, Главред

Коротко:

  • Україні не варто бити по Москві, варто наносити удари по енергомережах РФ
  • Такі удари допоможуть розхитати ситуацію в РФ і наблизити громадянську війну

Удари по Москві не впливають на зговірливість російського диктатора Володимира Путіна, він досі впевнений, що у країни-агресорки Росії вже добре.

Україні варто наносити удари не по Москві, а по енергомережах РФ, що може спричинити блекаут. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду.

відео дня

"На зговірливість – ні (удари по Москві не впливають – ред.), тому що він (Путін – ред.) упевнений, що у РФ все добре. Прилетіло по Казані – він одразу занервував, оскільки там багато виробництв. Але нам не потрібні удари по Москві – потрібні удари по її енергомережах, які можуть спричинити блекаут", – зазначив Загородній.

Він наголосив, що саме такі кроки здатні системно працювати на розхитування ситуації та наближення громадянської війни.

"Навіть по Кадирову б'ють з тією ж метою: спровокувати його на боротьбу з Кремлем", – сказав експерт.

Удари по території Росії – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що стали відомі деталі удару ЗСУ по важливому об'єкту РФ. Україна нанесла не лише економічні збитки ворогу, але й послабила здатність армії РФ продовжувати бойові дії.

Також повідомлялося, що оборонна промисловість ворога під ударом – дрони атакували важливий об'єкт в РФ. На оборонному заводі у Тамбовській області Росії сталося загорання.

Нагадаємо, відбулася атака дронів у Воронезькій області – ціллю міг стати військовий аеродром РФ. Над територією аеродрому нібито були збиті дрони.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ потужно вдарили по російському об’єкту ВПК у Ростовській області. На підприємстві, по якому було завдано удару, виготовляли тверде ракетне паливо для балістичних ракет, якими РФ била по Україні.

Читайте також:

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Тарас Загородній
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Нам не потрібні удари по Москві": експерт сказав, що спровокує громадянську війну в РФ

"Нам не потрібні удари по Москві": експерт сказав, що спровокує громадянську війну в РФ

14:11Світ
Завершення війни у 2025 році: відомо, що може вплинути на такий сценарій

Завершення війни у 2025 році: відомо, що може вплинути на такий сценарій

13:28Україна
Після атаки РФ: українцям сказали, як довго триватимуть відключення світла

Після атаки РФ: українцям сказали, як довго триватимуть відключення світла

12:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Їм дуже пощастить: 4 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками 2025 року

Їм дуже пощастить: 4 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками 2025 року

Гороскоп на завтра 27 грудня: Дівам - несподіваний прибуток, Терезам - велика удача

Гороскоп на завтра 27 грудня: Дівам - несподіваний прибуток, Терезам - велика удача

Анна Сєдокова перервала мовчання після госпіталізації

Анна Сєдокова перервала мовчання після госпіталізації

"Я що, слинявчик": дочка Кіркорова розповіла, як її карає татко-Філіп

"Я що, слинявчик": дочка Кіркорова розповіла, як її карає татко-Філіп

Розгадати головоломку непросто: лише одиниці впораються за 25 секунд

Розгадати головоломку непросто: лише одиниці впораються за 25 секунд

Останні новини

14:13

Що означає, якщо впала ялинка: що, згідно з прикметами, принесе успіх чи негатив

14:11

"Нам не потрібні удари по Москві": експерт сказав, що спровокує громадянську війну в РФ

13:55

Асма помирає: дружина Башара Ассада хвора на рак і перебуває в ізоляції в Москві

13:28

Завершення війни у 2025 році: відомо, що може вплинути на такий сценарій

13:17

Ніякої ковбаси та м'яса: оригінальний рецепт салату "Олів'є"Відео

Прогноз на 2025 рік для України: Загородній - про сюрпризи від ЗСУ та переговори з РФПрогноз на 2025 рік для України: Загородній - про сюрпризи від ЗСУ та переговори з РФ
13:17

Де 3 відмінні деталі: чим відрізняються дві картинки – треба вгадати за 10 секунд

12:42

"На згадку про нього": Анна Сєдокова прийняла рішення після смерті колишнього чоловіка

12:30

Після атаки РФ: українцям сказали, як довго триватимуть відключення світла

12:23

Армія РФ вдарила по центральному ринку Нікополя: багато пораненихФото

Реклама
12:21

"Час працює проти Кремля": Путін хоче діалогу, але Трамп не поспішає – Загородній

12:02

Підприємство з Кривого Рогу поставило ЗСУ 20 тисяч бракованих спальників на 30 млн

11:40

Альбіна Джанабаєва показала обличчя доньки від Валерія Меладзе - подробиці

11:35

У Криму дрон вразив корабель, який РФ захопила у 2014 році - що відомо

11:32

ЗСУ потужно вдарили по російському об’єкту ВПК у Ростовській області: подробиці

11:12

Після скасування воєнного стану на Україну чекає проблема: демограф сказала, у чому справа

11:00

Що робити, якщо в орхідеї жовтіє листя: як повернути неймовірне цвітіння

10:58

Як правильно підібрати аксесуари для мобільного геймінгу новини компанії

10:51

Сяюча Кейт Міддлтон з'явилася на публіці

10:37

Ситуація складна: росіяни хочуть захопити Куп'янськ та оточити ЗСУ - подробиці

10:27

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Півням - виснаження, Щурам - тривога

Реклама
10:27

Втратили половину бронетехніки: в ISW сказали, що може вплинути на темпи атак армії РФ

09:47

Загроза для арктичної торгівлі РФ: чим загрожує Росії втрата судна "Урса Майор"

09:40

Копія мами: Слава Камінська вразила знімком дорослої доньки

09:33

В одній області України введено екстрені відключення світла - усі подробиці

09:03

Атака дронів у Воронезькій області: ціллю міг стати військовий аеродром РФ

09:00

ВПО під ударом і лазівка для росіян: чим небезпечний закон про множинне громадянство

08:15

Ворог користується умовами та змінює тактику: відоме головне завдання росіян

08:11

США претендуватимуть на три території: Трамп розкрив свої експансіоністські плани

08:10

Як Азербайджан відповість Росії на авіаударПогляд

07:49

"Спочатку побачила животик": зрадницю Ані Лорак запідозрили у вагітності

06:56

Після атаки РФ на Україну на Різдво Байден дав важливе розпорядження Пентагону

06:10

Хто збив літак у Казахстані?Погляд

05:59

Почнеться "чорна смуга": 4 знаки зодіаку, які стануть невдахами 2025 рокуВідео

05:30

Країна під атакою затяжної магнітної бурі: коли закінчиться сильний шторм

05:00

Яке сьогодні свято 26 грудня 2024 року: що заборонено робити після Різдва

04:31

Рік перемог, змін і прогресу: астролог розповів, як досягти успіху у 2025-муВідео

04:01

"Цього недостатньо": Жорін різко прокоментував тему демобілізації

03:31

Чи буде масований ракетний удар на Новий рік: аналітик поділився прогнозом

01:56

Гороскоп на завтра 27 грудня: Дівам - несподіваний прибуток, Терезам - велика удача

01:30

Старша донька путініста Петросяна хоче спіймати Брухунову на брехні

Реклама
01:14

"Військовим треба дати відпочити": в Раді зробили заяву про демобілізацію

00:48

Собор Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити 26 грудня

00:42

Арсен Мірзоян відверто відповів, чи готовий піти на фронт

00:01

Червона лампочка в гірлянді має важливу функцію: Мережу "підірвав" лайфхакВідео

25 грудня, середа
23:23

Зброя, виготовлена у польових умовах: у ЗСУ сказали, що стримує лінію фронту

23:13

Виснажений Остапчук зізнався, як третя дитина змінила його життя

23:06

Україна може готувати щось "цікаве" для РФ: прогноз експерта на 2025 рік

22:34

"Я що, слинявчик": дочка Кіркорова розповіла, як її карає татко-Філіп

22:09

"Немає нічого, що тобі не підкориться": Сєдокова в "нападі" кохання звернулася до покійного чоловіка

22:01

Прорив до Курахового: окупанти атакують ЗСУ "як таргани" - DeepState

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти