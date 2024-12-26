'Нам не потрібні удари по Москві': експерт сказав, що спровокує громадянську війну в РФ

Коротко:
- Україні не варто бити по Москві, варто наносити удари по енергомережах РФ
- Такі удари допоможуть розхитати ситуацію в РФ і наблизити громадянську війну
Удари по Москві не впливають на зговірливість російського диктатора Володимира Путіна, він досі впевнений, що у країни-агресорки Росії вже добре.
Україні варто наносити удари не по Москві, а по енергомережах РФ, що може спричинити блекаут. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду.
"На зговірливість – ні (удари по Москві не впливають – ред.), тому що він (Путін – ред.) упевнений, що у РФ все добре. Прилетіло по Казані – він одразу занервував, оскільки там багато виробництв. Але нам не потрібні удари по Москві – потрібні удари по її енергомережах, які можуть спричинити блекаут", – зазначив Загородній.
Він наголосив, що саме такі кроки здатні системно працювати на розхитування ситуації та наближення громадянської війни.
"Навіть по Кадирову б'ють з тією ж метою: спровокувати його на боротьбу з Кремлем", – сказав експерт.
Удари по території Росії – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що стали відомі деталі удару ЗСУ по важливому об'єкту РФ. Україна нанесла не лише економічні збитки ворогу, але й послабила здатність армії РФ продовжувати бойові дії.
Також повідомлялося, що оборонна промисловість ворога під ударом – дрони атакували важливий об'єкт в РФ. На оборонному заводі у Тамбовській області Росії сталося загорання.
Нагадаємо, відбулася атака дронів у Воронезькій області – ціллю міг стати військовий аеродром РФ. Над територією аеродрому нібито були збиті дрони.
Також раніше повідомлялося, що ЗСУ потужно вдарили по російському об’єкту ВПК у Ростовській області. На підприємстві, по якому було завдано удару, виготовляли тверде ракетне паливо для балістичних ракет, якими РФ била по Україні.
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Хто такий Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
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