ЗСУ потужно вдарили по російському об’єкту ВПК у Ростовській області: подробиці

На підприємстві, по якому було завдано удару, виготовляли тверде ракетне паливо для балістичних ракет, якими РФ била по Україні.

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ЗСУ потужно вдарили по російському об’єкту ВПК у Ростовській області/ колаж: Главред, фото ілюстративні: скрін з відео

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ЗСУ вдарили по об’єкту ВПК країни-агресорки Росії

На ураженому підприємстві виготовляли тверде ракетне паливо для балістичних ракет

Повітряні сили ЗСУ днями завдали удару по об’єкту військово-промислового комплексу країни-агресорки Росії у місті Кам’янськ-Шахтинськ Ростовської області.

Про повідомили у СтратКомі ЗСУ у четвер, 26 грудня. Зазначається, що на ураженому об’єкті виготовляли тверде паливо для балістичних ракет.

відео дня

"Російська Федерація використовувала це підприємство для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет, які застосовуються для ураження об’єктів української цивільної інфраструктури, таких як лікарні, житлові будинки та електростанції", – йдеться у повідомленні.

Удар по об'єкту ВПК РФ в Ростовській області/ Стратком ЗСУ

Удари по території Росії – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що стали відомі деталі удару ЗСУ по важливому об'єкту РФ. Україна нанесла не лише економічні збитки ворогу, але й послабила здатність армії РФ продовжувати бойові дії.

Також повідомлялося, що оборонна промисловість ворога під ударом – дрони атакували важливий об'єкт в РФ. На оборонному заводі у Тамбовській області Росії сталося загорання.

Нагадаємо, відбулася атака дронів у Воронезькій області – ціллю міг стати військовий аеродром РФ. Над територією аеродрому нібито були збиті дрони.

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