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Підірвали військові можливості ворога: деталі удару ЗСУ по важливому об'єкту РФ

Анна Косик
25 грудня 2024, 03:02
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Україна нанесла не лише економічні збитки ворогу, але й послабила здатність армії РФ продовжувати бойові дії.
Дрон, атака на НПЗ
ЗСУ застосовують успішну тактику послаблення логістики противника / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Що сказав Снєгирьов:

  • НПЗ в Новошахтинську виробляв паливо для окупантів
  • Виробництво на заводі припинили
  • Удари України вглиб РФ заганяють ворога у глухий кут

Удар по нафтопереробному заводу (НПЗ) в Новошахтинську Ростовської області, який нанесли Сили оборони України 19 грудня, спричинив серйозні труднощі для ворожої армії.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військово-політичний оглядач Дмитро Снєгирьов. За його словами, це зокрема негативно вплине на можливості переміщення окупаційних військ по лінії фронту.

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"Новошахтинський НПЗ - це єдиний нафтопереробний об’єкт у регіоні, який забезпечував пальним Збройні сили Російської Федерації. Його потужності дозволяють переробляти близько 7,5 млн тонн нафти на рік", - зазначив він.

Підірвали військові можливості ворога: деталі удару ЗСУ по важливому об'єкту РФ
НПЗ Росії / Інфографіка: Главред

Після успішного удару ЗСУ на НПЗ довелося припинити виробництво, що спричиняє серйозні проблеми для забезпечення логістики та паливно-мастильними матеріалами окупантів.

"Тактико-технічні характеристики українських безпілотників постійно удосконалюються, а отже, і ефективність ударів по стратегічних цілях на території противника. Відповідно, це заганяє економіку Російської Федерації в глухий кут, коли НПЗ не можуть переробляти ту кількість нафти та нафтопродуктів, яка необхідна для російської армії й соціальних структур Росії", - додав Снєгирьов.

Удари по нафтових об'єктах Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 11 грудня підрозділами Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України було завдано удару по нафтобазі, що у Брянській області РФ.

Згодом, 19 грудня, сили й засоби Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ "Новошахтинського заводу нафтопродуктів", що у Ростовській області РФ.

Раніше також повідомлялось про атаку дронів на нафтобазу в Орлі. Дане підприємство є важливим логістичним об’єктом для Російської Федерації, адже підтримувало угруповання російських військ відразу в кількох областях.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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