Підірвали військові можливості ворога: деталі удару ЗСУ по важливому об'єкту РФ

Що сказав Снєгирьов:
- НПЗ в Новошахтинську виробляв паливо для окупантів
- Виробництво на заводі припинили
- Удари України вглиб РФ заганяють ворога у глухий кут
Удар по нафтопереробному заводу (НПЗ) в Новошахтинську Ростовської області, який нанесли Сили оборони України 19 грудня, спричинив серйозні труднощі для ворожої армії.
Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військово-політичний оглядач Дмитро Снєгирьов. За його словами, це зокрема негативно вплине на можливості переміщення окупаційних військ по лінії фронту.
"Новошахтинський НПЗ - це єдиний нафтопереробний об’єкт у регіоні, який забезпечував пальним Збройні сили Російської Федерації. Його потужності дозволяють переробляти близько 7,5 млн тонн нафти на рік", - зазначив він.
Після успішного удару ЗСУ на НПЗ довелося припинити виробництво, що спричиняє серйозні проблеми для забезпечення логістики та паливно-мастильними матеріалами окупантів.
"Тактико-технічні характеристики українських безпілотників постійно удосконалюються, а отже, і ефективність ударів по стратегічних цілях на території противника. Відповідно, це заганяє економіку Російської Федерації в глухий кут, коли НПЗ не можуть переробляти ту кількість нафти та нафтопродуктів, яка необхідна для російської армії й соціальних структур Росії", - додав Снєгирьов.
Удари по нафтових об'єктах Росії - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 11 грудня підрозділами Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України було завдано удару по нафтобазі, що у Брянській області РФ.
Згодом, 19 грудня, сили й засоби Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ "Новошахтинського заводу нафтопродуктів", що у Ростовській області РФ.
Раніше також повідомлялось про атаку дронів на нафтобазу в Орлі. Дане підприємство є важливим логістичним об’єктом для Російської Федерації, адже підтримувало угруповання російських військ відразу в кількох областях.
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Хто такий Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".
Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.
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