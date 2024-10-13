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Нафтобаза у Феодосії догоріла за тиждень: які наслідки для окупантів

Яна Ставська
13 жовтня 2024, 11:52
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При цьому аналітики переконані, що стратегічного значення така атака не має.
Нафтобаза у Феодосії догоріла за тиждень: які наслідки для окупантів
Атака дронів була здійснена на обʼєкт у ніч проти 7 жовтня / Колаж Главреда. Фото: Кіберборошно, російські пабліки

Нафтотермінал окупантів у Феодосії, який у ніч проти 7 жовтня атакували дрони, згорів, констатує OSINT-спільнота Кіберборошно.

За даними аналітиків, у період з 7 по 12 жовтня вогнем було повністю знищено 8 резервуарів з паливом.

Загалом, пожежа зачепила 12 контейнерів.

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Також згоріли будівлі на території обʼєкта, констатують експерти, публікуючи відповідні супутникові знімки.

Атака на термінал Феодосії - головне

Як писав Главред, у ніч проти понеділка, 7 жовтня, Сили оборони України уразили морський нафтовий термінал в Феодосії у тимчасово окупованому Криму. На нафтобазі, яка забезпечує армію РФ, спалахнула пожежа. Того ж дня близько 21:07 загорілася ще одна цистерна на нафтобазі.

Експерт Роман Світан уточнив, що у Криму є 2 нафтові термінали: у Феодосії та Севастополі. Феодосійська бухта вважається такою, що не замерзає, тому там свого часу був розгорнутий нафтовий термінал, аби забезпечувати півострів нафтою та продуктами її перероблення.

"Тому це була одна з основних цілей", - заявив полковник запасу.

Головний редактор Defense Express Олег Катков підкреслив, що ця атака не матиме стратегічного значення попри масштаб наслідків, оскільки ЗСУ зосереджені на систематичних ударах по обʼєктах ЗС РФ. Морський термінал, на думку Каткова, все ж знищено, і головним є те, що ворог залишився без цієї інфраструктури.

До слова, термінал в Феодосії є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які забезпечували потреби російської армії. Удару по об'єкту завдали підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Нафтобаза у Феодосії догоріла за тиждень: які наслідки для окупантів
НПЗ Росії - мапа / Інфографіка Главреда

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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