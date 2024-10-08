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Удар по нафтобазі у Феодосії спровокує перебої з паливом у Криму - експерт

Яна Ставська
8 жовтня 2024, 20:43
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На вечір площа займання ще збільшилась. Дим видно з різних районів міста.
Удар по нафтобазі у Феодосії спровокує перебої з паливом у Криму - експерт
Пожежа у Феодосії - нафтобаза палає вже другу добу / Колаж Главреда. Фото: Крим. Реалії

Перебої з пальним унаслідок удару БПЛА по нафтобазі у Феодосії будуть насамперед у цивільного населення, вважає головний редактор Defense Express Олег Катков.

В етері Еспресо він підкреслив, що ця атака не матиме стратегічного значення попри масштаб наслідків, оскільки ЗСУ зосереджені на систематичних ударах по обʼєктах ЗС РФ.

Морський термінал, на думку Каткова, все ж знищено, і головним є те, що ворог залишився без цієї інфраструктури.

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"Ворог залишився без цього терміналу, саме морського терміналу, тому що він — з огляду на ті кадри, які вже є, і повідомлення від місцевих жителів — то він зараз палає повністю, тобто цей об’єкт знищений. Сказати, що без нього все російське угруповання в окупованому Криму, чи взагалі там на півдні залишиться без палива, звісно, неможливо, будуть перебої з паливом. Але, мені здається, треба розуміти, що перебої з паливом будуть не в російському війську, перебої з паливом будуть у місцевих мешканців у першу чергу", — висловився він.

А ось перебоїв з паливом у російському війську можна досягти виключно шляхом завдання систематичних ударів по таких обʼєктах.

"Спочатку паливо, наприклад, в окупованому Криму зникне з цивільних автозаправних станцій, тобто які обслуговують цивільне населення. І лише після повторення і методичності таких ударів, перерізання можливих засобів доставки цього палива саме безпосередньо в окупований Крим, тоді можливо вести мову про те, що паливо не буде вистачати до війська", — додав експерт.

Хто такий Олег Катков

Олег Катков - експерт з озброєнь, головний редактор програм інформаційно-консалтингового агентства Defense Express. Працює в агентстві з 2019 року.

Сфера інтересів: огляд і аналіз озброєнь, а також військово-промислових аспектів, пов'язаних із повномасштабною війною Росії проти України.

Раніше був керівником пресслужби найбільшого оборонного конгломерату України і працював як журналіст у провідних ЗМІ, в яких висвітлював теми війни та оборонно-промислового комплексу.

Зрештою, це, знову ж таки, залежить від того, наскільки масштабними, наскільки потенційно постійними будуть такі удари, зазначив Катков.

"Тому що знову таки, якщо вивести один об’єкт, то ворог до цього адаптується, якщо проробити сценарій, за яким у ворога просто не буде можливості конвоювати запаси на певній глибині від лінії фронту, то так, це буде для нього значне ускладнення. Тому що військова техніка потребує просто астрономічних запасів палива. Для розуміння танк, для того, щоб проїхати один кілометр, жере 3,6 літри", - підкреслив Катков.

Удар по Феодосії - головне

Як писав Главред, у ніч проти понеділка, 7 жовтня, Сили оборони України уразили морський нафтовий термінал в Феодосії у тимчасово окупованому Криму. На нафтобазі, яка забезпечує армію РФ, спалахнула пожежа. Того ж дня близько 21:07 загорілася ще одна цистерна на нафтобазі.

Термінал у Феодосії палає вже другу добу. На вечір 8 жовтня площа займання збільшилась до 2,5 тисячі кв. м.

Експерт Роман Світан уточнив, що у Криму є 2 нафтові термінали: у Феодосії та Севастополі. Феодосійська бухта вважається такою, що не замерзає, тому там свого часу був розгорнутий нафтовий термінал, аби забезпечувати півострів нафтою та продуктами її перероблення.

"Тому це була одна з основних цілей", - заявив полковник запасу.

До слова, термінал в Феодосії є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які забезпечували потреби російської армії. Удару по об'єкту завдали підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Удар по нафтобазі у Феодосії спровокує перебої з паливом у Криму - експерт
НПЗ Росії - мапа / Інфографіка Главреда

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