"Треба наслідувати ідеї Монгольської імперії": Папа Римський видав чергову маячню

Папа Римський заявив, що навіть у наш час потрібно впроваджувати традиції Монгольської імперії.

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Папа Римський видав скандальну заяву про монгольську імперію / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Папа Римський Франциск видав чергову маячню і закликав слідувати традиціям Монгольської імперії. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Монголії, повідомляє UPI.

Після скандальної заяви про "велику Росію" Папа Римський видав нову. Він захоплюється тим, як монгольській імперії вдалося утримувати дуже далекі та різноманітні землі протягом століть.

"Модель, яку слід наслідувати ... Це свідчить про прекрасну здатність ваших предків бачити пам'ятки народів, що населяли її величезну територію, і ставити ці якості на службу спільного розвитку. Цю модель слід цінувати і впроваджувати в наш час", - сказав Папа Римський.

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Папа Римський і війна в Україні

Папа Римський цинічно закликав росіян "крокувати вперед", думаючи про "велику Росію". В Україні відреагували на заяву і назвали це "імперіалістичною пропагандою".

Папа Римський натякнув на секретну миротворчу місію Ватикану в Україні. Глава католицької церкви висловив сподівання на можливість стати посередником між Україною та країною-агресором РФ.

Папа Римський зустрівся з другою після Кирила людиною в РПЦ. Митрополит Антоній зайняв почесне місце на загальній аудієнції Франциска на площі Святого Петра. З представником РПЦ Папа Римський говорив довше, ніж з іншими.

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