Україна отримає від США снаряди зі збідненим ураном - Reuters

Передача снарядів зі збідненим ураном відбудеться вже найближчим часом.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-poluchit-ot-ssha-snaryady-s-obednennym-uranom-reuters-10497595.html Посилання скопійоване

США передадуть снаряди зі збідненим ураном / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада , Defense.gov/Joshua Taeckens

США передадуть Україні бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран. Передача снарядів відбудеться вже найближчим часом. Про це заявили американські чиновники, повідомляє Reuters.

Снаряди допоможуть знищувати ворожі танки. Повідомляється, що їх передадуть Україні наступного тижня. Вони призначені для американських танків Abrams.

Ці снаряди легко пробивають броню і самозаймаються в обпалюючій хмарі пилу і металу.

відео дня

За даними видання, майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів. Точна його вартість і вміст ще уточнюється.

Військова допомога Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що три країни передадуть F-16 для української армії – Данія, Нідерланди, Норвегія. Президент також висловив вдячність США, адже літаки F-16 є американською технологією.

Також повідомлялося, що США виділили пакет допомоги вартістю 250 млн доларів. До нового пакета входять, зокрема, ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, снаряди для HIMARS, артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм, обладнання для розмінування, Javelin та інші протитанкові системи та ракети.

Раніше глава Української держави Володимир Зеленський заінтригував заявою про отримання нової зброї. Він зазначив, що наша держава очікує отримання нових оборонних пакетів, до яких входитимуть артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. За його словами, вересень може бути потужним для України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.