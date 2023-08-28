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"Нащадки великої Росії": Папа Римський цинічно закликав росіян "йти вперед з цим"

Ангеліна Підвисоцька
28 серпня 2023, 22:10 оновлено 28 серпня, 22:57
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В Україні відреагували на скандальну заяву Папи Римського і назвали це "імперіалістичною пропагандою".
папа римський
Папа Римський зробив скандальну заяву / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Папа Римський Франциск раптово зробив цинічну заяву. Він подякував росіянам за їх "спосіб бути росіянами" і закликав їх "крокувати вперед з цим". Відео з його заявою вже розлетілося в Мережі.

Варто зазначити, що скандальна цитата Папи відсутня в тексті повідомлення, яке виклав інформаційний портал Святого Престолу.

"Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії - великої, освіченої, великої культури і великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви - нащадки великої матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І спасибі вам - спасибі за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами", - сказав Папа Римський.

відео дня

Дивіться відео зі скандальною заявою Папи Римського:

папа римський
Папа Римський зробив скандальну заяву / фото: скріншот

Реакція України

Представник МЗС України Олег Ніколенко розкритикував Папу Римського за його цинічну заяву, яку той зробив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня.

Він назвав це "імперіалістичною пропагандою", якою Кремль виправдовує вбивства українців і знищення українських населених пунктів.

"Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо чи несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, якраз полягає в тому, щоб відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва", - сказав Ніколенко.

Папа Римський і війна в Україні

Нагадаємо, що Папа Римський не їде в Україну через дивну позицію. Папа Римський Франциск хотів би приїхати до Києва, але поки не робить це через Москву. Він хотів би прибути з візитом не лише в Україну, а й в Росію.

Папа Римський натякнув на секретну миротворчу місію Ватикану в Україні. Глава католицької церкви висловив сподівання на можливість стати посередником між Україною та країною-агресором РФ.

Папа Римський зустрівся з другою після Кирила людиною в РПЦ. Митрополит Антоній зайняв почесне місце на загальній аудієнції Франциска на площі Святого Петра. З представником РПЦ Папа Римський говорив довше, ніж з іншими.

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